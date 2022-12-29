Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він зазначив, що нашим військовим вдалося просунутися на кілька кілометрів на Луганщині.

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Звільнення Луганщини триває

Протягом тижня захисники України просунулись до 2,5 кілометра в напрямку зазначеного населеного пункту,

– сказав Громов.

З Кремінної втікають окупанти

Про це напередодні розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що до Росії почали втікати медики та ремонтні бригади з країни-агресорки. Коли колаборантів місцеві запитують, коли ж вони завершать ремонтні роботи, то відповідь була лаконічна. Мовляв, невдовзі ЗСУ звільнять Кремінну і все доремонтують.

Зауважимо, що ворогові не вдасться затриматися у районі Кремінної. На це впливає ландшафт області. У сільській місцевості окупанти не зможуть затриматися. Якщо ж говорити про міську, то на Луганщині не так уже й багато міст. І ті вони раніше розбомбили. До прикладу, той же Сєвєродонецьк.

Додамо, що напередодні оглядачі NYT зазначили, що українські захисники наблизилися до звільнення Кремінної з-під окупації. За словами журналістів, місто – своєрідні ворота до двох інших міст поблизу. Мовиться про той же Сєвєродонецьк і Лисичанськ. А отже, дуже високі шанси, що після звільнення Кремінної ми почуємо хороші новини і звідти.

Водночас слід розуміти, чому окупанти так сильно тримаються за Кремінну. За даними британської розвідки, це місто для ворога важливе. Причина криється в тому, що через це місто проходить матеріальне забезпечення окупантів.

Військовий експерт Роман Світан раніше зауважив, що звільнення Кремінної може відбутися без бойових дій. Вороги можуть відійти від цього населеного пункта. Натомість вони починатимуть "певні дії на локації Лисичанськ – Сєвєродонецьк".

До слова, напередодні ми розповідали про те, що з Кремінної втікало військове керівництво. Його намагалися наздоганяти "чмобіки", але тих розстрілювали кадирівці. Адже мобілізованим дали чіткий наказ стояти у Кремінній до останнього. Ті ж, хто відмовився його виконувати, були знищені.