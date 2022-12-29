Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он отметил, что нашим военным удалось продвинуться на несколько километров в Луганской области.

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Освобождение Луганщины продолжается

В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 километра в направлении указанного населенного пункта,

– сказал Громов.

Из Кременной бегут оккупанты

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в Россию начали бежать медики и ремонтные бригады из страны-агрессорки. Когда коллаборантов местные спрашивают, когда же они завершат ремонтные работы, ответ был лаконичный. Мол, скоро ВСУ освободят Кременную и все доремонтируют.

Заметим, что врагу не удастся задержаться в районе Кременной. На это влияет ландшафт области. В сельской местности оккупанты не смогут задержаться. Если же говорить о городской, то на Луганщине не так уж много городов. И те они раньше разбомбили. К примеру, тот же Северодонецк.

Добавим, что накануне обозреватели NYT отметили, что украинские защитники приблизились к освобождению Кременной из-под оккупации. По словам журналистов, город – своеобразные ворота в два других города поблизости. Речь идет о том же Северодонецке и Лисичанске. А значит, очень высоки шансы, что после освобождения Кременной мы услышим хорошие новости и оттуда.

В то же время следует понимать, почему оккупанты так сильно держатся за Кременную. По данным британской разведки, этот город для врага важен. Причина кроется в том, что через этот город проходит материальное обеспечение захватчиков.

Военный эксперт Роман Свитан ранее заметил, что освобождение Кременной может произойти без боевых действий. Враги могут отойти от этого населенного пункта. Вместо этого они будут начинать "определенные действия на локации Лисичанск – Северодонецк".

К слову, накануне мы рассказывали, что из Кременной бежало военное руководство. Его пытались догонять "чмобики", но тех расстреливали кадыровцы. Ведь мобилизованным дали четкий приказ стоять в Кременной до последнего. Те же, кто отказался выполнять его, были уничтожены.