Об этом заявил в эфире глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что военное руководство оккупантов уже перебралось из Кременной в соседние населенные пункты. Но это еще не все.
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Коллаборанты знают, освобождение вскоре
По словам Гайдая, из Кременной выехали в Россию медики и ремонтные бригады, которые, собственно, приезжали из страны-агрессорки. Так что свои работы они свернули. Когда коллаборантов местное население спрашивало, будет ли восстановление работ, получал лаконичный ответ. Мол, скоро в город придут ВСУ и все доремонтируют.
Что влияет на освобождение Луганщины
Как отметил глава ОВА, на это влияет ландшафт области. В ней не так уж много больших городов. Да и те, едва ли не полностью разрушены. К примеру, тот же Северодонецк. Он не может быть большой оборонной базой для врага. Так что как только удастся выбить врага из тех же Северодонецка, Лисичанская и Рубежного, дальше пойдет относительно сельская местность, в которой "долго держаться" врагу не удастся.
Что будет после освобождения Кременной
Здесь, по словам Гайдая, есть несколько вариантов. Речь идет о продвижение в Старобельск. Он стал главным логистическим центром Луганской области. Или же двигаться к Бахмуту, чтобы помочь другим подразделениям удерживать город. Также идти на Рубежное и Северодонецк. Это решение может "расколоть" группировку врага на этом направлении.
Россияне держатся за Кременную до последнего
- Об этом отмечают обозреватели из NYT. Они заявили, что наши военные приблизились к возможности освобождения Кременной из-под оккупации.
- Этот населенный пункт – ворота в два больших города поблизости. Речь, собственно, о Северодонецке и Лисичанске. Их россияне оккупировали после изнурительной летней кампании, во время которой ВСУ уничтожили безумное количество как самих врагов, так и их техники.
- В разведке Великобритании отметили, что для россиян Кременная чрезвычайно важна. Ведь именно сквозь нее проходит материальное обеспечение Луганской области.