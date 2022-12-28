Об этом заявил в эфире глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что военное руководство оккупантов уже перебралось из Кременной в соседние населенные пункты. Но это еще не все.

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Коллаборанты знают, освобождение вскоре

По словам Гайдая, из Кременной выехали в Россию медики и ремонтные бригады, которые, собственно, приезжали из страны-агрессорки. Так что свои работы они свернули. Когда коллаборантов местное население спрашивало, будет ли восстановление работ, получал лаконичный ответ. Мол, скоро в город придут ВСУ и все доремонтируют.

Что влияет на освобождение Луганщины

Как отметил глава ОВА, на это влияет ландшафт области. В ней не так уж много больших городов. Да и те, едва ли не полностью разрушены. К примеру, тот же Северодонецк. Он не может быть большой оборонной базой для врага. Так что как только удастся выбить врага из тех же Северодонецка, Лисичанская и Рубежного, дальше пойдет относительно сельская местность, в которой "долго держаться" врагу не удастся.

Что будет после освобождения Кременной

Здесь, по словам Гайдая, есть несколько вариантов. Речь идет о продвижение в Старобельск. Он стал главным логистическим центром Луганской области. Или же двигаться к Бахмуту, чтобы помочь другим подразделениям удерживать город. Также идти на Рубежное и Северодонецк. Это решение может "расколоть" группировку врага на этом направлении.

Россияне держатся за Кременную до последнего