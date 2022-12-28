В издании The New York Times утверждают, что отвоевание Кременной откроет украинским воинам дорогу на крупные промышленные города. Оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать ВСУ, ведь эти территории – важнейшие достижения войны для них.

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ВСУ приближаются к освобождению Кременной

В NYT сообщают, что украинские войска приблизились к возвращению Кременной Луганщины. В то же время россияне борются за город как за одно из ценных достижений за время полномасштабного вторжения.

Кременная – это ворота в два гораздо больших города поблизости: Северодонецк и Лисичанск – важные промышленные центры Донбасса, попавшие в Россию после изнурительной и дорогой летней кампании. Президент России Владимир Путин назвал завоевание и аннексию Донбасса "сердцем военных усилий",

– объясняют в NYT.

Оккупанты укрепили свои позиции вблизи Кременной оборонительными заграждениями. Когда ВСУ удастся отвоевать город, это значительно расширит позиции украинской армии в регионе и даст контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Кременной "тяжелой и болезненной". Гарант Конституции добавил, что оккупанты тратят все доступные им ресурсы, чтобы "выжать хотя бы какое-то продвижение".

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Что происходит сейчас вблизи Кременной