Пока погода не позволяет двигаться по полям, поэтому украинские войска в основном работают в районе агломераций. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Роман Свитан.
Важно Россияне готовятся к длительной позиционной войне, – Свитан объяснил, что на это указывает
Что происходит под Сватовым и Кременной
Речь идет о Сватовом, Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Полгода назад проходила активная работа ВСУ по этим городам. То есть сейчас мы возвращаемся, объясняет Свитан, и как раз в районе этих агломераций, особенно вблизи Кременной, украинские войска имеют определенный успех. "Но заходить в города никто не планирует. И в принципе сразу брать такого уровня агломерации нет смысла", – отмечает военный эксперт.
Зато наша армия может выходить на окраины агломераций и работать по логистическим цепочкам, которые поставляют эти гарнизоны. Сейчас это происходит под Сватовым и Кременной.
Такие движения некоторыми блогерами и в информационном пространстве воспринимают как выход в сам город. Нет, в города мы пока заходить не будем. А вот медленный так называемый охват городов действительно происходит уже несколько недель,
– говорит Свитан.
Так, ВСУ взяли под огневой контроль трассу между Рубежным и Кременной. "Двигаемся немного севернее Кременной, трасса простреливается нашей артиллерией. Им уже с Рубежного на Кременную очень трудно попасть. Да и отходить будет проблематично", – утверждает военный эксперт.
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Военный эксперт подчеркивает, что россияне уже начали бежать – вывезены определенные администрации, оккупационные власти и коллаборанты.
Они начинают готовиться к уходу, как это было в Лимане. Как только наша армия обойдет города и возьмет под полный контроль цепочки снабжения, россияне будут выводить свои гарнизоны.
– уверяет Свитан.
Скорее всего, добавляет он, сватовский гарнизон будет двигаться в сторону Старобельска и Валуек. Из Кременной оккупанты будут направляться в Рубежное, а оттуда – в сторону Северодонецка. Это общее направление движения россиян. Из агломераций они будут двигаться в сторону Счастья на Изварино и Луганск.
Последние потери врага
- Личный состав "второй армии мира" стремительно сокращается. Только за последние сутки наши военные ликвидировали еще 620 захватчиков.
- По состоянию на 27 декабря на войне в Украине погибли 103 220 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, потому что производить точные подсчеты потерь в условиях активных боевых действий очень сложно.
- За прошедшие сутки оккупантам было крайне горячо на Бахмутском и Лиманском направлениях. Заметим, что вокруг Бахмута сейчас идут ожесточенные бои.