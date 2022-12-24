В настоящее время их 1 миллион 150 тысяч. Кроме того, Россия хочет увеличить количество контрактников с 350 до 400 тысяч до 700 тысяч. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Роман Свитан.

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Россияне готовятся к оборонной операции

По словам военного эксперта, вероятнее всего, речь идет об увеличении контрактной составляющей российской армии до 1,5 миллиона человек. Так, будет происходить перевод части служащих в режим военнослужащих под контракт. Этот процесс запущен с весны, он проходит волнами, учитывая те финансовые моменты, которые предлагаются контрактникам. Сейчас военным выплачивают денежное содержание около 196 тысяч рублей.

"Очень мало желающих за такие деньги участвовать в войне и идти на контракт. Они могут просто поднять денежное содержание и увеличить количество контрактников, поток которых сам по себе есть", – уверяет Свитан.

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Известно, что российская мобилизационная система рассчитана на подготовку не более 150 тысяч человек за два месяца. Это четко демонстрирует подготовка срочников и мобилизированных. Следовательно, две волны – это 300 тысяч человек, которых подготовят за январь и февраль. Приблизительно весной россияне планируют достичь показателя в 1,5 миллиона военных.

Это может свидетельствовать о попытке перейти в продолжительную позиционную войну. Этого мало для выполнения полномасштабных наступательных действий, но для перехода в оборонную операцию – вполне нормальное количество военнослужащих. Наверняка, сейчас идет подготовка россиян к таким действиям.

– предполагает военный эксперт.

Кроме того, они начинают отрывать линии укрепления в районе Белгородской, Курской, Брянской областей. После того, как ВСУ вытеснят оккупантов из Донбасса, говорит Свитан, они, скорее всего, будут отрывать эти линии в Воронежской и Ростовской областях.

"Я думаю, это подготовка к длительной позиционной войне с линией фронта вдоль украино-российской границы", – резюмировал военный эксперт Роман Свитан.

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