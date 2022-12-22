Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне были вынуждены изменить свою тактику из-за удачной работы украинского ПВО.

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Почему оккупанты поменяли тактику с иранскими дронами

Как обьяснил Свитан, ранее оккупанты могли запускать крылатые ракеты вместе с иранскими дронами. Но ВСУ постепенно к этому адаптировались. В ходе таких массированных атак в Украине фактически включается вся система ПВО. И эти дроны-камикадзе очень легко отслеживать.

Когда вместе с ракетными обстрелами идут также дроны, то в этот момент включена фактически вся система ПВО. И мы эти дроны очень хорошо отслеживаем. И практически до 100% уничтожаем. Поэтому эффективность таких ударов от оккупантов невысока,

– отметил Свитан.

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Кроме того, в основном массированные ракетные удары Россия делает днем. В таких случаях еще легче выследить "шахеды", их ведь можно визуально увидеть. Поэтому и оккупанты сменили тактику – теперь запускают "группы" дронов-камикадзе ночью.

Он добавил, что иранские дроны-камикадзе стараются сбивать не дорогими ракетами из систем ПВО, а зенитными установками, мобильными передвижными комплексами.

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