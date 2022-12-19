Так, 5 БпЛА все-таки пролетели, хотя раньше удавалось сбивать все. Главный редактор Defence Express Олег Катков отмечает, что любая ПВО не гарантирует 100% результат. Более того, враг постоянно наблюдает за происходящим. Об этом военный эксперт сказал в эфире 24 канала.

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Мы сообщили о том, что в прошлый раз сбили все 30 единиц летательных аппаратов. Катков подчеркивает: в этот момент враг начинает анализировать, почему так, что можно изменить, проводить доразведку, где расположены средства ПВО и ЗРК, меняет маршруты. "Это постоянная игра – кто кого перехитрит", – говорит он.

Недавно Валерий Залужный озвучил общий коэффициент эффективности украинского ПВО – 0,76. Это означает, что 76% целей – как дронов, так и крылатых ракет – уничтожаются.

"У нас лучшие зенитчики с лучшим боевым опытом, которые только можно представить во всем мире. Никто лучше не защитит украинское небо. Вопрос исключительно в наличии средств. Именно поэтому Украина постоянно говорит о необходимости усиления ЗРК", – отмечает военный эксперт.

К примеру, продолжает он, определенный район прикрывает комплекс "Бук". У него 4 ракеты, а летит – 5 целей. Даже если будет уничтожен максимум, одна все равно пролетит.

Может ли Россия получить модернизированные "Шахиды"

Пока неизвестно, что именно изменили в иранских беспилотниках. Раньше говорилось о том, что их хотели сделать бесшумными. Впрочем, во время утренней атаки столицы россияне применяли "Шахиды" с фирменным звуком мопеда. По словам военного эксперта, если на дрон установить глушитель – это резко снизит его мощность.

Не факт, что он тогда сможет развивать те же характеристики, которые заложены в его систему управления полетом. Такая модернизация под вопросом,

– уверяет Олег Катков.

Он также добавил, что во время последней атаки применялись не только Shahed 136, но и Shahed 131. Это предыдущая версия, которая меньше по размеру. Там установлен другой двигатель, который может издавать меньше шума.

Предполагалось, что иранские дроны могут получить электрический двигатель. По убеждению Каткова, теоретически это возможно реализовать, однако тогда:

БПЛА не будет обеспечивать ту дальность, которая необходима россиянам. "Дальности 300 километров хватает, чтобы держать почти всю территорию Украины – учитывая пусковые районы из оккупированного Крыма, захваченных территорий и Беларуси", – отмечает Катков.

Дроны будут чувствительнее к минусовой температуре;

Это привело бы к перепроектированию, ведь вес двигателя и батарей распределен иначе, чем ДВС и топлива.

Скорее всего, на дронах-камикадзе установлен приемник "ГЛОНАСС" – это аналог GPS. В то же время система, которая у них есть, не может узнать свои реальные координаты. Как отмечает Катков, на самом деле там стоит довольно примитивный автопилот, который в случае потери сигнала со спутников продолжает прямолинейный полет на заданной высоте.

Если там будет установлена настоящая инерциальная система, которая может рассчитывать, сколько пролетел беспилотник, где он сейчас, и все это с момента старта – это приведет к увеличению стоимости. Они потеряют то преимущество для России – низкую стоимость и возможность производства значительного количества даже Ираном, который находится под санкциями,

– объясняет военный эксперт Олег Катков.

Понятно, что новенькая партия насчитывает 250 единиц. Эти машины, вероятнее всего, были изготовлены за последние несколько месяцев. Катков также отметил, что производство "Шахидов" или чего-то концептуально подобного уже может быть налажено в России.

Атака столицы дронами-камикадзе: коротко