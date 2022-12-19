Так, 5 БпЛА все-таки пролетіли, хоча раніше вдавалося збивати все. Головний редактор Defence Express Олег Катков наголошує, що будь-яка ППО не гарантує 100% результат. Ба більше, ворог постійно спостерігає за тим, що відбувається. Про це військовий експерт сказав в ефірі 24 каналу.

Варте уваги Київ та область вночі атакували "Шахідами": що відомо на цей час

Ми повідомили про те, що минулого разу збили усі 30 одиниць літальних апаратів. Катков підкреслює: у цей момент ворог починає аналізувати, чому так, що можна змінити, проводити дорозвідку, де розташовані засоби ППО та ЗРК, змінює маршрути. "Це постійна гра – хто кого перехитрить", – каже він.

Нещодавно Валерій Залужний озвучив загальний коефіцієнт ефективності української ППО – 0,76. Це означає, що 76% цілей – як дронів, так і крилатих ракет – знищуються.

"У нас найкращі зенітники з найкращим бойовим досвідом, яких тільки можна уявити в усьому світі. Ніхто краще не захистить українське небо. Питання винятково у наявності засобів. Саме тому Україна постійно говорить про необхідність посилення ЗРК", – зазначає військовий експерт.

До прикладу, продовжує він, певний район прикриває комплекс "Бук". В нього 4 ракети, а летить – 5 цілей. Навіть якщо буде знищено максимум, одна все одно пролетить.

Чи може Росія отримати модернізовані "Шахіди"

Поки достеменно невідомо, що саме змінили в іранських безпілотниках. Раніше мовилося про те, що їх хотіли зробити безшумними. Втім, під час ранкової атаки столиці росіяни застосовували "Шахіди" з фірмовим звуком мопеда. За словами військового експерта, якщо на дрон встановити глушник – це різко зменшить його потужність.

Не факт, що він тоді зможе розвивати ті самі характеристики, які закладені в його систему управління польотом. Така модернізація під питанням,

– запевняє Олег Катков.

Він також додав, що під час останньої атаки застосовувалися не лише Shahed 136, а й Shahed 131. Це попередня версія, яка менша за розміром. Там встановлений інший двигун, що може видавати менше шуму.

Припускали, що іранські дрони можуть отримати електричний двигун. На переконання Каткова, теоретично, це можливо реалізувати, проте тоді:

БпЛА не забезпечуватимуть ту дальність, яка необхідна росіянам. "Дальності 300 кілометрів вистачає, щоб тримати майже усю територію України – враховуючи пускові райони з окупованого Криму, захоплених територій та Білорусі", – відзначає Катков.

Дрони будуть чутливіші до мінусової температури;

Це призвело б до перепроєктування, адже вага двигуна та батарей розподілена інакше, аніж ДВС та палива.

Найімовірніше, на дронах-камікадзе встановлений приймач "ГЛОНАСС" – це аналог GPS. Водночас система, яка у них є, не може дізнатися свої реальні координати. Як зазначає Катков, насправді там стоїть доволі примітивний автопілот, який у випадку втрати сигналу із супутників продовжує прямолінійний політ на заданій висоті.

Якщо там буде встановлена справжня інерціальна система, яка може вираховувати, скільки пролетів безпілотник, де він зараз, і усе це від моменту старту – це призведе до збільшення вартості. Вони втратять ту перевагу для Росії – низьку вартість і можливість виробництва значної кількості навіть Іраном, який перебуває під санкціями,

– пояснює військовий експерт Олег Катков.

Відомо, що нова партія налічує 250 одиниць. Ці машини, найімовірніше, були виготовлені за останні декілька місяців. Катков також зауважив, що виробництво "Шахідів" або чогось концептуально подібного вже може бути налагоджене в Росії.

Атака столиці дронами-камікадзе: коротко