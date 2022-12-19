Цю інформацію президент України розповів 19 грудня, звертаючись до лідерів Joint Expeditionary Force (Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства Великої Британії).
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Що президент сказав про нову атаку росіян
Володимир Зеленський відзначив, що він говоритиме конкретно – Росія атакувала Україну "Шахідами".
Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно – це "Шахіди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахідів" зараз отримала держава-терорист,
– заявив президент Україні.
Український лідер також відзначив, що Росія постійно застосовує іранські дрони та ракети для ударів по нашій енергетиці. Володимир Зеленський розповів декілька фактів про атаки росіян:
- тільки один нещодавній масований удар по території України зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Внаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських областей залишились абсолютно без світла;
- тільки ввечері 16 грудня без електрики було 22 мільйони 408 тисяч українців;
- у понад 10 мільйонів людей – перервали постачання води та тепла.
"Уявіть, який масштаб цього терору та уявіть, що його можна зупинити. Шановні лідери, багато в чому саме від вас залежить, коли та як закінчиться ця війна і все дуже конкретно – чим успішніші наші сили оборони, тим швидше російська агресія зазнає краху", – заявив Зеленський.
Президент України пояснив, що зараз якраз вирішальний час, коли можна ухвалити рішення. І його результати вже весною 2023 року окреслять відновлення територіальної цілісності України та гарантій того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордони України, а отже – Європи.
Що відомо про атаку росіян по Україні
- У ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, по нашій державі випустили 35 "Шахідів" зі східного узбережжя Азовського моря.
- За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наша ППО збила щонайменше 30 іранських дронів.
- Попередньо відомо, що ворог намагався атакувати Вінницьку, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та Київську області.
- За даними Київської міської військової адміністрації, Москва випустила по Київській області 23 "Шахіди". З них 18 – вдалось збити нашій системі протиповітряної оборони.
- На жаль, відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури, поранених та вибухи у двох районах Києва. Детальніше про атаку росіян по Київщині читайте за посиланням.