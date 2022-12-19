Цю інформацію президент України розповів 19 грудня, звертаючись до лідерів Joint Expeditionary Force (Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства Великої Британії).

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Що президент сказав про нову атаку росіян

Володимир Зеленський відзначив, що він говоритиме конкретно – Росія атакувала Україну "Шахідами".

Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно – це "Шахіди" з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахідів" зараз отримала держава-терорист,

– заявив президент Україні.

Український лідер також відзначив, що Росія постійно застосовує іранські дрони та ракети для ударів по нашій енергетиці. Володимир Зеленський розповів декілька фактів про атаки росіян:

тільки один нещодавній масований удар по території України зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Внаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських областей залишились абсолютно без світла;

тільки ввечері 16 грудня без електрики було 22 мільйони 408 тисяч українців;

у понад 10 мільйонів людей – перервали постачання води та тепла.

"Уявіть, який масштаб цього терору та уявіть, що його можна зупинити. Шановні лідери, багато в чому саме від вас залежить, коли та як закінчиться ця війна і все дуже конкретно – чим успішніші наші сили оборони, тим швидше російська агресія зазнає краху", – заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що зараз якраз вирішальний час, коли можна ухвалити рішення. І його результати вже весною 2023 року окреслять відновлення територіальної цілісності України та гарантій того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордони України, а отже – Європи.

Зверніть увагу! Українська розвідка 18 грудня заявила, що Росія отримала нову партію дронів від Ірану. В Головного управління розвідки пояснили, що вона значно менша, порівняно з початковим масованим використанням Shahed-136.

Що відомо про атаку росіян по Україні