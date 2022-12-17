Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Увага Як Росія готується до масованих ракетних ударів: які чинники важливі
Так, це нова партія, але в порівнянні з початковим масованим використанням Shahed-136 вона явно менша. Але бачимо, що, наприклад, під час масованих терористичних ракетних ударів 16 грудня Shahed-136 не використовували,
– заявив представник розвідки.
Юсов уточнив, що Росія застосовувала "всі інші наявні засоби".
Крім того, розвідці відомо про попередні домовленості Росії з Іраном щодо ракет. Проте за даними розвідки, станом на зараз Росія їх ще не отримала.