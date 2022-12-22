Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни були змушені змінити свою тактику через вдалу роботу української ППО.
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Чому окупанти змінили тактику з іранськими дронами
Як пояснив Світан, раніше окупанти могли запускати крилаті ракети разом з іранськими дронами. Але ЗСУ поступово до цього адаптувалися. Під час таких масованих атак в Україні фактично вмикається уся система ППО. І ці дрони-камікадзе дуже легко відстежувати.
Коли разом з ракетним обстрілом йдуть також дрони, то в цей момент увімкнена фактично вся система ППО. І ми ці дрони дуже добре відстежуємо. І практично до 100% знищуємо. Тому ефективність таких ударів від окупантів невисока,
– зазначив Світан.
Чому росіяни змінили тактику використання іранських дронів-камікадзе: дивіться відео
Крім того, в основному масовані ракетні удари Росія робить днем. У таких випадках ще легше вистежити "шахеди", адже їх можна візуально побачити. Тому й окупанти змінили тактику – тепер запускають "групи" дронів-камікадзе вночі.
Він додав, що іранські дрони-камікадзе стараються збивати не дорогими ракетами з систем ППО, а зенітними установками, мобільними пересувними комплексами тощо.
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