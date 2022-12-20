Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга.

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Мы видим применение БПЛА Shahed-136, сейчас еще используют Shahed-131 – это меньшая версия у них. Они маркируют как Герань-2, а это Герань-1 – меньший дрон. Но мы все прекрасно понимаем, что это дроны иранского производства.

– объяснил Юрий Игнат.

Игнат также отметил, что враг выпускает дроны небольшими группами по разным направлениям, и применяет "шахиды" преимущественно в ночное время, потому что ночью "нет визуальной привязки к целям".

В Воздушных силах ВСУ добавили, что средняя скорость дрона 150 километров в час.

Обратите внимание! По данным Воздушных сил, всего за ноябрь и декабрь противник применил 127 "шахидов" и 300 крылатых ракет.

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