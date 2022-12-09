Стоит вспомнить хотя бы первые прогнозы западных разведок, что "Киев возьмут за 3 – 4 дня". Возможно, в скором времени Украина снова поразит своими успехами. Об этом 24 каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

Достойный внимания Кулеба обратился к тем, кто не верит в победу Украины над Россией

Сценарии завершения войны

По мнению Пионтковского, сейчас есть три совершенно разных сценария завершения войны:

Украина с имеющимся оружием возьмет Мелитополь, выйдет на побережье и создаст огромный херсонско-крымский котел для россиян – фактически это будет завершение войны и падение политического режима в России. Внутри бункера созреют условия, на которые рассчитывает Вашингтон – добровольный выход российских войск из Украины, Путина уберут и перейдут к обсуждению 3 – 4 мирового пункта Зеленского. ВСУ продвинутся, но это не будет полный разгром российской армии, Путину удастся как-то привязать всю элиту и избежать капитуляции – тогда американцы перестанут выдерживать паузу, обязательно предоставят необходимое оружие и снимут все вопросы.

Публицист подчеркнул, что прогноз "войны на истощение" абсолютно невозможен. Оружия, которое сегодня имеет украинская армия, вполне достаточно для безусловной победы.

Что может истощиться? Количество ATACMS, танков и самолетов? У американцев это все на порядок больше, нужна только политическая воля,

– уверяет публицист.

Кстати, акцентирует он, тезис о "затяжной войне" неоднократно звучал из уст пропагандистов и самого кремлевского диктатора. "Не будет никакой затяжной войны. Она закончится одним из вышеперечисленных вариантов", – в очередной раз подчеркнул Андрей Пионтковский.

Три сценария окончания войны: смотрите видео

Что нужно Украине

Сегодня Украине необходимо полное восстановление ее территориальной целостности и гарантии безопасности. "Нам не стоит тратить время на перевоспитание российской биомассы, главное, чтобы она не представляла угрозу. Вдруг кто-нибудь вспомнит о "русском мире", – говорит Пионтковский.

Речь идет прежде всего о членстве в Североатлантическом Альянсе. Так, Россия, начиная с Финляндии, Швеции, Польши и Украины, будет ограничена единым блоком НАТО. Что касается Средней Азии и Юга – там россиянам будут противостоять настоящие бандиты, уверяет российский публицист из США, место Путина уже четко продемонстрировал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Когда закончится российско-украинская война: последние новости