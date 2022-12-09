Варто згадати хоча б перші прогнози західних розвідок, що "Київ візьмуть за 3 – 4 дні". Можливо, незабаром Україна знову вразить своїми успіхами. Про це 24 каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Сценарії завершення війни

На думку Піонтковського, наразі є три абсолютно різні сценарії завершення війни:

Україна з наявною зброєю візьме Мелітополь, вийде на узбережжя й створить величезний херсонсько-кримський котел для росіян – фактично це буде завершення війни й падіння політичного режиму в Росії. Всередині бункера дозріють умови, на які розраховує Вашингтон – добровільний вихід російських військ з України, Путіна приберуть і перейдуть до обговорення 3 – 4 пункту миру Зеленського. ЗСУ просунуться, але це не буде повний розгром російської армії, Путіну вдасться у якийсь спосіб прив'язати всю еліту й уникнути капітуляції – тоді американці перестануть витримувати паузу, обов'язково нададуть необхідну зброю й знімуть всі питання.

Публіцист наголосив, що прогноз "війни на виснаження" – абсолютно неможливий. Зброї, яку сьогодні має українська армія, цілком достатньо для безумовної перемоги.

Що може виснажитися? Кількість ATACMS, танків й літаків? В американців це все є на порядок більше, потрібна лише політична воля,

– запевняє публіцист.

До речі, акцентує він, теза про "затяжну війну" неодноразово лунала з вуст пропагандистів й самого кремлівського диктатора. "Не буде ніякої затяжної війни. Вона закінчиться одним з вищеперелічених варіантів", – вкотре наголосив Андрій Піонтковський.

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Що потрібно Україні

Сьогодні Україні потрібно повне відновлення її територіальної цілісності та гарантії безпеки. "Нам не варто витрачати час на перевиховання російської біомаси, головне, щоб вона не становила загрозу. Раптом хтось згадає про "руський мір", – каже Піонтковський.

Мовиться передовсім про членство у Північноатлантичному Альянсі. Так, Росія починаючи з Фінляндії, Швеції, Польщі та України буде обмежена єдиним блоком НАТО. Що ж до Середньої Азії й Півдня – там росіянам протистоятимуть справжні бандити, запевняє російський публіцист зі США, місце Путіна вже чітко продемонстрував турецький лідер Реджеп Ердоган.

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