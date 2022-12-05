Министр иностранных дел обратился к политикам, экспертам, СМИ и научным кругам за рубежом. Дмитрий Кулеба отметил, что Украина на пути к победе. Подробнее информирует 24 канал.

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"Лучше уж сейчас готовиться к поражению России"

Дмитрий Кулеба отметил, что некоторым зарубежным политикам, экспертам, СМИ и научным кругам "трудно представить украинскую победу". Однако мы на пути к ней.

Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не объяснять, почему Украина не может или не должна победить,

– подчеркнул глава МИД Украины.

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Почему для Европы должно быть важно, чтобы Украина победила: мнение главы МИД Эстонии

В эксклюзивном интервью 24 каналу глава МИД Эстонии подчеркнул: "Если результаты войны будут неопределенными, то это будет означать, что никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности".

Урмас Рейнсалу подчеркнул, что победа нашего государства должна быть безоговорочной. Более того, все оккупированные Россией территории должны быть освобождены.