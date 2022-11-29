В этот раз о завершении войны высказался министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он традиционно добавил, что Стамбул готов стать посредником в переговорах Украины и России.

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Война в Украине может длиться десятилетиями

Так или иначе, война закончится за столом. Мы не думаем, что она закончится военными достижениями на земле. Несмотря на это, существует риск, что война может длиться десятилетиями,

– сказал Чавушоглу.

В то же время, министр добавил, что по сравнению с мартом сейчас есть "новые условия" этих переговоров. В частности, это стало сложнее, но, мол, мы не должны терять надежду.

Эрдоган верит, что с оккупантами можно договориться

Недавно такое же мнение о завершении войны в Украине выразил президент Турции Реджеп Эрдоган. Мол, после реализации зерновой сделки и обменов пленными "есть возможность дипломатического урегулирования разногласий".

Заметим, что политтехнолог Михаил Шейтельман не считает, что Анкара как-то подыгрывает Москве. Эрдоган, по словам аналитика, пытается склонить российского агрессора Владимира Путина к переговорам на выгодных для Украины условиях. Так что освобождение Крыма и других территорий – то, что беспокоит и Киев, и Анкару.

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