Такую позицию озвучил Урмас Рейнсал в эксклюзивном интервью 24 каналу. Эстонский министр также пояснил, что нужно создать систему ответственности, чтобы Путин с приспешниками ответил за все.

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Какое "будущее" министр видит для Путина

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсал рассказал, что с моральной точки зрения альтернативы суду над российским диктатором и его приспешниками нет.

Как в Эстонии, так и в других государствах, мы готовы над этим работать день и ночь. Это ведь единственная гарантия того, что эти преступления режима не повторятся в другой форме в будущем. И это также должно стать гарантией торжества справедливости,

– заявил глава МИД Эстонии.

По словам Рейнсала, есть много технических вопросов о том, как привлечь Владимира Путина в суд. Министр также пояснил, что:

суд над президентом России должен стать лакмусовой бумажкой для государств мира в вопросе того, сможем ли мы вернуться к нормальной системе международных отношений или нет;

страны мира, по его мнению, не смогут этого сделать, потому что сначала нужно создать систему ответственности, за которую Путин и его приспешники должны полностью ответить за свою деятельность.

Эстония расследует преступления россиян

Сейчас мы расследуем преступления, которые совершает Россия на поле боя и на оккупированных территориях, но мы не работаем над тем, как привлечь к ответственности тех, кто развязал и продолжает эту войну на истребление украинского народа,

– заявил Урмас Рейнсал.

Глава министерства добавил, что:

приверженность Эстонии помощи Украины должна основываться на принципе полной и всеобъемлющей правды и справедливости;

ведь Эстония одной из первых стран мира признала войну России против Украины геноцидом;

более того, обратился в другие страны мира, чтобы они поддержали такое решение. Несколько государств это уже сделали.

"Также мы хотим, чтобы был введен специальный трибунал по преступлениям России в Украине", – заверил министр.

Позиция Эстонии по поводу войны в Украине

В октябре 2022 года Урмас Рейнсалт заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина в аду. Такой ответ политик дал на вопрос, хотел ли увидеть российского диктатора в тюрьме.

Более того, он выразил мнение, что все страны Запада должны изменить свой подход к вкладу в победу Украины. Ведь сейчас, по словам министра, они помогают недостаточно: "Мы должны помогать еще больше, чтобы одолеть Россию".

Следует отметить, что Эстония еще в апреле 2022 года признала действия России в Украине геноцидом. Соответствующее решение тогда принял парламент своим большинством.

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