24 канал пообщался с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу об актуальных проблемах совместной борьбы Украины и цивилизованного мира против кремлевской агрессии.

Интерес Голос Альянса: кто станет новым генсеком НАТО и как это повлияет на Украину

Интервью с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу: смотрите видео

Эстония может стать образцом для Запада в проекте восстановления Украины

Приветствие из города на линии фронта – Запорожья, меня зовут Никита Комар и сегодня мы рады общаться с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалом. Рад Вас видеть!

Приветствие всем храбрым людям в Украине!

Эстония активно участвует в восстановлении украинской инфраструктуры, особенно в Житомирской области. Есть ли у Вас планы расширить эту программу и охватить еще большее количество украинских регионов?

Относительно этого восстановительного проекта – мы в основном охватываем Житомирскую область. Это происходит в рамках обращения президента Украины к европейскому сообществу – чтобы каждая страна ЕС взяла на попечение какую-то область Украины. У нас сложилось очень хорошее сотрудничество.

В ближайшие недели мы организовываем вторую конференцию по вопросам восстановления между Житомиром и Таллином. Наша главная идея – создать образцовый проект для того, чтобы его в качестве примера могли взять остальные западные страны. Я знаю, что определенные страны уже опекают другие украинские регионы. Это очень важно, ведь мы хотим обеспечить комплексную помощь – не только на уровне государственных институтов, но и на уровне местных властей, негосударственных структур и бизнеса. Все для того, чтобы расширить фокус помощи.

Почему Запад должен делать и тратить больше для победы Украины над агрессором

Господин Министр, ранее Вы призывали увеличить уровень помощи Украине до 1% общеевропейского ВВП. Насколько эта сумма реалистична и приемлема для членов ЕС? И поддержат ли этот проект помощи европейские лидеры?

На предыдущей встрече министров иностранных дел ЕС мое заявление прозвучало в контексте того, что общий ВВП стран-членов ЕС можно выразить в виде 100 по сравнению с 1, чем было ВВП Украины до полномасштабной войны.

Абсолютное большинство страданий и испытаний в борьбе с агрессором падает на плечи простых украинцев. И для них мы должны делать больше.

Эстония уже выделила примерно 1% своего ВВП на помощь. И если мы поднимем уровень военной поддержки для Украины на уровень 1% общеевропейского ВВП, то это сможет изменить курс этой войны. Я уже это говорил и еще раз повторяю – все западные страны должны изменить свой подход относительно вклада в победу Украины. Сейчас мы помогаем недостаточно. Мы должны помогать еще больше, чтобы одолеть Россию. Во-первых, мы должны усилить наши санкции против России, и, во вторых, должны предоставить Украине все то дальнобойное конвенционное оружие, о котором она просит. Это – главное.

Сейчас я хотел бы поговорить о новостях из Польши. Там упали ракеты, что вызвало серьезную обеспокоенность всех соседних с Россией стран. Может ли означать инцидент в Польше то, что Эстония снизит свой уровень помощи Украине для того, чтобы укрепить собственную безопасность?

Конечно, нет. И это не будет касаться каких-либо других членов НАТО. Эти события произошли в контексте уничтожения российскими ракетами гражданской инфраструктуры Украины. И поэтому мы должны немедленно предоставить еще больше средств ПВО для Украины, а также отбросить любые ограничения по поставке Киеву дальнобойного оружия – для того, чтобы Вы могли поразить агрессора на большей территории.

Когда Украина сможет вступить в НАТО и ЕС и как идет процесс

Эстония – одна из самых активных стран-членов НАТО, призывающая активнее интегрировать Украину в структуры Альянса. По Вашему мнению, после начала полномасштабного российского вторжения отношение других членов НАТО изменилось в сторону принятия Украины? Стало ли более реальным то, что Украина станет членом НАТО? Или НАТО стало еще дальше от нас, чем раньше?

Министры иностранных дел стран Балтии после заявления президента Зеленского о желании Украины стать полноценным членом НАТО четко заявили, что согласно Бухарестскому меморандуму от 2008 года, мы видим будущее Украины в общих рядах с другими членами НАТО. Это означает, что Эстония будет последовательной в своей политике поиска путей для углубления интеграции Украины и НАТО. У нас есть четкая государственная политика по этому вопросу – как наладить практический аспект сотрудничества Украины и НАТО. И я думаю, что именно в таком ключе НАТО будет рассматривать заявку Украины.

Это будет ключевой темой дискуссий на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте, где также примет участие министр иностранных дел Украины господин Кулеба. У Эстонии четкое понимание процесса.

Никто не говорит, что это произойдет завтра, но у нас должен быть открытый диалог – как рассматривать заявку Украины и как продвигать ее дальше.

А как насчет членства Украины в ЕС? Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, как проходит процесс переговоров? По Вашему мнению, насколько реально то, что Украина станет членом ЕС до конца десятилетия?

Сейчас мы должны развивать этот процесс. Для меня очень важно то, что в следующем году начнется практическая часть переговорного процесса. В этом году на фоне всего, что произошло, положительным является то, что невозможное может стать возможным, и наоборот.

Членство Украины в ЕС может оказаться возможным, если будет политическое желание украинской стороны, и это я сейчас четко вижу. Роль Эстонии в этом процессе мы видим посредством поощрения других членов ЕС в этот процесс. Также подход должен основываться на объективности. В конце концов это все равно будет политическим решением, и я уверен, что в будущем у Украины нет другой альтернативы, кроме членства в НАТО и ЕС.

Конечно, этот процесс нуждается в консенсусе и в самих организациях, и среди их членов, но, что важно – мы интенсивно используем время. Я уже говорил, что во время расширения ЕС в направлении Балкан есть такая дипломатическая инициативная – Берлинский процесс. И наподобие такого процесса мы должны создать похожий, но на поддержку Украины и ее евроинтеграционных стремлений.

Когда Путин и его приспешники окажутся на скамье подсудимых, как военные преступники

А сейчас вопрос насчет россиян. Когда Вас спросили – хотели бы Вы увидеть Путина в тюрьме, Вы ответили, что хотели бы видеть его в аду. Ваше высказывание стало одним из самых ярких за время этой войны. Как Вы считаете, насколько реалистично осудить Путина и его военных преступников?

С моральной точки зрения альтернативы этому нет. Как в Эстонии, так и в других государствах, мы готовы над этим работать день и ночь. Это ведь единственная гарантия того, что эти преступления режима не повторятся в другой форме в будущем. И это тоже должно стать гарантией торжества справедливости.

Конечно, есть очень много технических нюансов, как физически привлечь этого человека (Путина – 24 канал) в суд. Но это также должно стать некой лакмусовой бумажкой для государств мира – сможем ли мы вернуться к нормальной системе международных отношений или нет. И, с моей точки зрения, мы не можем этого сделать, потому что должны создать систему ответственности, за которую Путин и его приспешники должны полностью ответить за свою деятельность.

Сейчас мы расследуем преступления, которые Россия совершает на поле боя и оккупированных территориях, но мы не работаем над тем, как привлечь к ответственности тех, кто развязал и продолжает эту войну на истребление украинского народа.

Наша преданность помощи Украины должна базироваться на принципе полной и всеобъемлющей правды и справедливости. Эстония одной из первых стран мира признала войну России против Украины геноцидом. И я обратился к другим странам мира, чтобы они поддержали такое решение, несколько государств уже это сделали. Также мы хотим, чтобы был введен специальный трибунал по преступлениям России в Украине.

А что для Вас лично и для Эстонии будет означать победа Украины в войне?

Для меня и для всех эстонцев победа Украины в войне первоочередная. Это будет означать прежде всего то, что произошедшее в Украине не произойдет в Эстонии. Если результаты войны будут неопределенными, то это означает, что никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности.

Победа Украины должна быть безоговорочной. Все территории Украины должны быть освобождены. Агрессор должен выплатить все репарации за нанесенный ущерб. И главное – должна быть справедливость. Все ответственные за преступления, особенно высшее руководство России, должно понести ответственность за все, что они совершили.

Возглавит ли НАТО представитель от Эстонии

И еще один вопрос. В СМИ сейчас активно обсуждаются кандидатуры на должность нового генсека НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас – одна из наиболее вероятных кандидатов. Скажите, это все на уровне слухов или кандидат от Эстонии действительно сможет возглавить НАТО в ближайшем будущем?

В Эстонии мы говорим так – дыма без огня не бывает. Действительно, наша премьер-министр – одна из вероятных членов на пост генсека НАТО. Но на эту должность выбирают не по предпочтениям, а путем принятия политических решений. Будет долгий переговорный процесс. В Эстонии мы понимаем, что следующий генсек НАТО должен быть сильным политическим лидером, который сможет умело управлять большим аппаратом организации. Во-вторых, генсек НАТО должен иметь четкое понимание всех потребностей, которые встают перед коллективной безопасностью Европы. И сделать все, чтобы Украина победила.

Спасибо за интересный разговор, господин министр. И спасибо эстонскому народу за поддержку Украины в войне.​

Спасибо Вам, взаимно!