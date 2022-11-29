Таку позицію озвучив Урмас Рейнсал у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Естонський міністр також пояснив, що треба створити систему відповідальності, щоб Путін з поплічниками відповів за все.

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Яке "майбутнє" міністр бачить для Путіна

Очільник естонського МЗС Урмас Рейнсал розповів, що з моральної точки зору альтернативи до суду над російським диктатором та його поплічниками немає.

Як в Естонії, так і в інших державах, ми готові над цим працювати вдень і вночі. Адже це єдина гарантія того, що ці злочини режиму не повторяться в іншій формі у майбутньому. І це також повинно стати гарантією торжества справедливості,

– заявив глава МЗС Естонії.

За словами Рейнсала, є багато технічних питань щодо того, як притягнути Владіміра Путіна до суду. Міністр також пояснив, що:

суд над президентом Росії має стати лакмусовим папірцем для держав світу в питанні того, чи зможемо ми повернутися до нормальної системи міжнародних відносин, чи ні;

країни світу, на його думку, не зможуть цього зробити, бо спочатку треба створити систему відповідальності, за якої Путін та його поплічники повинні повністю відповісти за свою діяльність.

Естонія розслідує злочини росіян

Зараз ми розслідуємо злочини, які Росія чинить на полі бою та на окупованих територіях, але ми не працюємо над тим, як притягнути до відповідальності тих, хто розв'язав та продовжує цю війну на винищення українського народу,

– заявив Урмас Рейнсал.

Очільник міністерства додав, що:

відданість Естонії допомозі України повинна базуватися на принципі повної та всеосяжної правди та справедливості;

адже Естонія однією з перших країн світу визнала війну Росії проти України геноцидом;

ба більше, звернувся до інших країн світу, щоб вони підтримали таке рішення. Декілька держав вже це зробили.

"Також ми хочемо, щоб було запроваджено спеціальний трибунал щодо злочинів Росії в Україні", – запевнив міністр.

Позиція Естонії щодо війни в Україні

У жовтні 2022 року Урмас Рейнсалт заявив, що хотів би бачити Владіміра Путіна в пеклі. Таку відповідь політик дав на запитання, чи хотів би побачити російського диктатора у в'язниці.

Ба більше, він висловив думку, що всі країни Заходу повинні змінити свій підхід щодо вкладу в перемогу України. Адже зараз, за словами міністра, вони допомагають недостатньо: "Ми повинні допомагати ще більше, щоб здолати Росію".

Варто зауважити, що Естонія ще у квітні 2022 року визнала дії Росії в Україні геноцидом. Відповідне рішення тоді ухвалив парламент своєю більшістю.

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