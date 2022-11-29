Водночас слід розуміти, що вступ України до НАТО – процес не миттєвий. На цьому також зробив акцент міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю 24 каналу.

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Вступ України до НАТО не відбудеться завтра

Він зауважив, що міністри закордонних справ країн Балтії підтримали прагнення України до вступу до Альянсу. Очільники міністерств після заяви президента Володимира Зеленського підкреслили, що бачать майбутнє нашої держави у "спільних лавах з іншими членами НАТО". Це також передбачає Бухарестський меморандум від 2008 року.

Відповідні заяви – не пусті слова. Міністр зазначив, що Естонія продовжить послідовно вести свою політику. В країні займатимуться пошуком шляхів, які б могли поглибити інтеграцію України та НАТО.

Рейнсалу також зауважив, що інтеграція України й Альянсу – ключова тема, яку обговорюватимуть під час зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО. Вона відбуватиметься у Бухаресті. І в ній візьме участь очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Ніхто не каже, що це станеться завтра, але ми повинні мати відкритий діалог – як розглядати заявку України і як просувати її далі,

– підкреслив Рейнсалу.

Повне інтерв'ю з міністром закордонних справ Естонії Рейнсалу: дивіться відео

Зауважимо, що Рейнсалу та ще шестеро його колег напередодні прибули до Києва з візитом. Під час нього вони зустрічалися як з Дмитром Кулебою, так і з Володимиром Зеленським.

Україна продовжить отримувати допомогу

Почнімо з того, що нашу державу 28 листопада відвідали міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, Латвії Едгарс Рінкевичса, Литви Габріелюса Ландсбергіса, Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір, Фінляндії Пекки Хаавісти, Норвегії Аннікен Гуйтфельдт та Швеції Тобіаса Біллстрьома.

Цікаво, що напередодні міністр закордонних справ Швеції наголосив, що у війні проти України Росія повинна зазнати поразки. Відповідну думку він озвучив в інтерв'ю. Під час нього очільник міністерства додав, що нашу державу підтримуватимуть доти, поки вона не здолає ворога.

А вже під час спільної з іншими міністрами пресконференції Біллстрьом розповів про пакет допомоги Україні. Він найбільший в історії Швеції. А входить до нього як військова, так і гуманітарна допомога на зиму. Крім того, він містить вкрай необхідне – системи ППО.

Додамо, що міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вирішив закликати НАТО вкотре допомогти Україні. Він звернувся до своїх колег і попрохав, щоб вони посприяли наданню нашій державі танків.

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