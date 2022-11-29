В то же время следует понимать, что вступление Украины в НАТО – процесс не мгновенный. На этом также акцентировал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью 24 каналу.

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Вступление Украины в НАТО не состоится завтра

Он отметил, что министры иностранных дел стран Балтии поддержали стремление Украины вступить в Альянс. Главы министерств после заявления президента Владимира Зеленского подчеркнули, что видят будущее нашего государства в "общих рядах с другими членами НАТО". Это также предусматривает Бухарестский меморандум с 2008 года.

Соответствующие заявления – не пустые слова. Министр отметил, что Эстония продолжит последовательно проводить свою политику. В стране будут заниматься поиском путей, которые могли бы углубить интеграцию Украины и НАТО.

Рейнсалу также отметил, что интеграция Украины и Альянса – ключевая тема, которую будут обсуждать во время встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО. Она будет проходить в Бухаресте. И в ней примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Никто не говорит, что это произойдет завтра, но мы должны иметь открытый диалог – как рассматривать заявку Украины, и как продвигать ее дальше,

– подчеркнул Рейнсалу.

Полное интервью с министром иностранных дел Эстонии Рейнсалу: смотрите видео

Заметим, что Рейнсалу и шесть его коллег накануне прибыли в Киев с визитом. Во время него они встречались как с Дмитрием Кулебой, так и Владимиром Зеленским.

Украина продолжит получать помощь

Начнем с того, что наше государство 28 ноября посетили министр иностранных дел Эстонии Урмасе Рейнсалу, Латвии Эдгарсе Ринкевичсе, Исландии Тордису Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттиру, Финляндии Пекки Хаависты, Норвегии Анникен Гуйтфельдт и Швеции Тобиаса Биллстреме.

Интересно, что накануне министр иностранных дел Швеции подчеркнул, что в войне против Украины Россия должна потерпеть поражение. Соответствующее мнение он озвучил в интервью. Во время него глава министерства добавил, что наше государство будут поддерживать до тех пор, пока оно не преодолеет врага.

А уже во время совместной с другими министрами пресс-конференции Биллстрем рассказал о пакете помощи Украине. Он величайший в истории Швеции. А входит в него как военная, так и гуманитарная помощь на зиму. Кроме того, он содержит крайне необходимое – системы ПВО.

Добавим, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис решил призвать НАТО в очередной раз помочь Украине. Он обратился к своим коллегам и попросил, чтобы они поспособствовали оказанию нашему государству танков.

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