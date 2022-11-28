Під час зустрічі Путін пропонував росіянкам "потерпіти". Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський під час стріму на 24 каналі оцінив, чи "схавають" це в Росії.

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Путіна зметуть не протести

Співрозмовник Романа Цимбалюка зазначив, що про росіян можна сказати дві речі. Перша, очевидно, негативну – що антивоєнні рухи в Росії не стали масовими й уже не стануть.

Та є герої. Про це іноді забувають в Україні, що є 7 тисяч людей, які отримали терміни за одиночні пікети, на які вони виходили в містах проти війни,

– зазначив Андрій Піонтковський.

Водночас він запевняє, що в Росії "немає масового зомбованого фашизму". Мовляв, усі, хто був заражений російським фашизмом, вже з'їздили на війну та благополучно похоронені.

"Це дуже погана новина для Путіна, оскільки змете його не народний гнів. Народне невдоволення виллється мотивацією цих нещасних "мобіків" – вона нульова", – наголошує російський публіцист.

Він переконаний, що в такій ситуації зносити Путіна буде його власне оточення. Адже вони розуміють, що Росія зазнає поразки, тому думають, як зберегти владу та власні життя.

"І справа в тому, що в них різні стратегії: у Путіна своя, а в його оточення – зовсім інша. Їм значно простіше зберегти й частину влади, і власні життя. Без Путіна їм це простіше зробити. І ці процеси набирають ходу", – переконаний опозиціонер.

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