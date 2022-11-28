Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що санкції G7 мають унеможливити експорт дорогої російської нафти до Індії та Китаю.

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Питання вторинних санкцій

Піонтковський розповів, що зустріч міністрів юстиції G7 відбувається у дводенному форматі. Під час першого дня вони вирішили, що питанням вторинних санкцій буде займатись Євросоюз.

Покарання для країн та корпорацій, які порушують санкції введені проти злочинного російського режиму,

– зазначив російський публіцист.

Трибунал для військових злочинців

Він продовжив, що на другий день заплановане фактично створення трибуналу для російських військових злочинців. Загалом, цікаво, що останнім часом G7 збираються виключно через українські питання. А 12 жовтня взагалі відбулась історична зустріч G8 за ініціативи Зеленського і яку вів фактично Зеленський.

"Тоді G7 прийняла заяву України, де Путін був названий військовим злочинцем, і є зобов'язання покарати його. Багато хто сприйняв це як чергову політичну декларацію, не більше. Утім вона вже починає перетворюватись у певні юридичні норми", – зауважив російський опозиційний політик.

Піонтковський про зустріч міністрів юстиції G7: дивіться відео

Міжнародний карний суд для вищого керівництва

За його словами, міністри юстиції G7 формують формат схожий на Нюрнберзький трибунал. Міжнародний карний суд буде розглядати справи військових злочинців серед російської влади. Для солдатів і офіцерів нижчого ґатунку за злочини в Бучі, Ізюмі тощо передбачений суд у Гаазі.

Юристи хочуть створити такий суд, який займеться таким трибуналом, як агресія проти суверенної країни. Це трибунал проти вищого політичного керівництва Росії,

– наголосив Піонтковський.

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