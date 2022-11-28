Такое мнение 24 канала высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что санкции G7 должны сделать невозможным экспорт дорогой российской нефти в Индию и Китай.

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Вопросы вторичных санкций

Пионтковский рассказал, что встреча министров юстиции G7 проходит в двухдневном формате. В первый день они решили, что вопросом вторичных санкций будет заниматься Евросоюз.

Наказания для стран и корпораций, нарушающих санкции, введеные против преступного российского режима,

– отметил российский публицист.

Трибунал для военных преступников

Он продолжил, что на следующий день запланировано фактически создание трибунала для российских военных преступников. В общем, интересно, что в последнее время G7 собираются исключительно по украинским вопросам. А 12 октября вообще состоялась историческая встреча G8 по инициативе Зеленского, которую вел фактически Зеленский.

"Тогда G7 приняла заявление Украины, где Путин был назван военным преступником, и есть обязательство наказать его. Многие восприняли это как очередную политическую декларацию, не больше. Впрочем, она уже начинает превращаться в определенные юридические нормы", - отметил российский оппозиционный политик. .

Пионтковский о встрече министров юстиции G7: смотрите видео

Международный уголовный суд для высшего руководства

По его словам, министры юстиции G7 формируют формат, похожий на Нюрнбергский трибунал. Международный уголовный суд будет рассматривать дела военных преступников среди российских властей. Для солдат и офицеров низшего за преступления в Буче, Изюме и т.д. предусмотрен суд в Гааге.

Юристы хотят создать такой суд, который займется таким трибуналом как агрессия против суверенной страны. Это трибунал против высшего политического руководства России,

– подчеркнул Пионтковский.

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