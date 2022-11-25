Владімір Путін намагався виправдати втрати Росії у війні проти України. За його словами, загарбники "вчиняють справедливо, захищаючи Донбас".

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"Возз'єднання Росії з Донбасом мало статися раніше, може, і не було б тоді стільки жертв. У 2014 році вважали, що, можливо вдасться домовитися, але не відчували до кінця настрої", – сказав Путін.

Знову заговорив про нацизм

Путін вихваляв перед жінками їхніх синів, які є вбивцями. За його уявою, окупанти не ділять себе на національності чи стани, допомагають одне одному. Загарбники, як зазначив диктатор, зберігають секрети один одного.

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Одна з жінок поскаржилася, що самостійно купує для сина все для участі у війни. Російський президент сказав, що військове керівництво намагається налагодити роботу щодо забезпечення окупантів. Він почав брехати про українську армію.

"Нещодавно п'ятеро людей розстріляли перед строєм – тих, хто відмовлявся йти чи пішов із позицій. Там інша моральна атмосфера зовсім. Це вкотре підтверджує, що ми маємо справу з неонацистським режимом", – заявив Путін.

Він почав переносити все, що відбувається в окупантів, на українців. Сказав, що ЗСУ не забирає тіл своїх військових.

Окупант досяг мети – помер

До Путіна звернулася Ніна Пшенічкіна, син якої помер на війні у 2019 році. Жінка є колаборанткою – вона уродженка Луганщини. Зрадниця є у базі даних "Миротворця".

За словами Путіна у ДТП та від алкоголю в Росії щороку помирають 30 тисяч людей. Він вважає, що вони померли дарма, на відміну від Пшенічкіна.

Ми всі під Господом, під Аллахом, під Христом ходимо. Всі, хто вірить у вищі сили. Важливо, що ми всі смертні. І коли-небудь всі помремо. Питання в тому, як ми жили. Ваш син жив і досяг своєї мети. Це означає, що він недарма помер, – розповів диктатор.

Про мобілізацію

До Путіна звернула росіянка, яка переймається за свого 17-річного сина. Диктатор запевнив – часткова мобілізація вже завершилася. Він запевнив, що Росія досягне цілей у так званій спецоперації.

"Не треба, не треба, нам вистачить", – сказав президент вбивць.

Вихваляли Кадирова

Одна із присутніх жінок заявила, що її президент найкращий. Проте мала на увазі Рамзана Кадирова, оскільки жінка є мешканкою Чечні. Мама окупанта подякувала Путіну за "звільнення Чечні".

Довідково. На зустріч із президентом вбивць не покликали жінок з "Совета матерей и жен", "Комитета солдатских матерей". Проте участь взяли чиновниці та депутатки "Единой России", представниці патріотичних російських структур.

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