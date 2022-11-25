Уже всім зрозуміло, що кремлівському режиму скоро настане кінець. У надії вберегти владу та уникнути протестних настроїв, Владімір Путін вирішив у п'ятницю, 25 листопада, провести зустріч з матерями загарбників, де зробив чимало сумнівних та відверто маразматичних заяв, повідомляє 24 канал.

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"Подарунок" до дня матері

У всі цивілізованих країнах світу День матері святкують у другу неділю травня, а в Росії – 27 листопада. З нагоди такого свята російський вождь вирішив зробити "подарунок" жінкам, сини яких скоро помруть на війні проти нашої держави.

Звісно, що у залі зібрались матері окупантів, які вже змирилися з тим, що їхні синочки скоро відправляться на концерт до Кобзона – саме тому одна з жінок мала такий вигляд, наче вона на похорон прийшла.

Прекрасно розумію, що для вас, як і для багатьох жінок Росії, чиї сини перебувають у зоні бойових дій, ставлення до цього не те щоб святкове, а скоріше, пов'язане з почуттям тривоги та турботи про те, що з вашими хлопчиками,

​– сказав Путін.



Матір російського окупанта прийшла до Путіна вся в чорному / Скриншот зі зустрічі диктатора з матерями мобілізованих

Важливо, що на зустріч Кремль побоявся запросити Комітет солдатських матерів, який давно займається питаннями порушень прав громадян Росії під час призову.

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Очевидна брехня Путіна про дзвінки військовим

На відео видно, що у залі сидить близько 20 жінок. Окрім того, важливо згадати, що Путін почав розповідати їм нісенітниці про те, що особисто говорив з мобілізованими солдатами – аби начебто підтримати їхній бойовий дух. Судячи з того, який переляканий вигляд мав кремлівський вождь, ні з ким насправді він не говорив – ймовірно, весь час сидів у своєму бункері, а зараз з нього виліз та намагається недолуго виправдовуватись.

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Російський президент хворий

У тому, що Владіміру Путіну уже давно потрібно до психіатра, не сумнівається ніхто, однак ЗМІ також впевнені, що російський вождь має серйозні проблеми зі здоров'ям. На зустрічі з президентом Куби Мігелем Діас-Канелем він дивно рухав ногами, а його рука, взагалі, стала фіолетовою.

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