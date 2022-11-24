Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив Рауль Ребане – експерт з комунікацій та колишній журналіст з Естонії. Він відповів на питання, в якому світі наразі живе Путін.

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Путін дав світу один із найжахливіших уроків

За його словами, Путін може втекти від в'язниці, однак не від долі. За його словами, Путін допустив критичну помилку, коли розпочав повномасштабну війну проти України.

Я не знаю, в якому світі живе Путін. Але знову ж таки, є така естонська приказка – ти можеш втекти з в'язниці, але з пісні ти не втечеш. А пісня Путіна, як то кажуть, вже добігає кінця. Одне ясно – напавши на Україну він зробив одну з найбільших помилок в сучасній історії,

– сказав він.

Інтерв'ю з Раулем Ребане: дивіться відео

На думку Рауля Ребане, все, що Путін зараз робить, не має сенсу. Крім того, він зазначив, що іноді складається враження, "що Путін і його оточення живуть в якихось пропагандистських фільмах 60-х чи 70-х".

Водночас експерт заявив, що президент Росії дав світу один із найжахливіших уроків, "і це головне в російсько-українській війні".

"Вся річ в тому, що одна єдина людина у світі, теоретично, може знищити все життя на планеті. Ні Сталін, ні Гітлер не мали такої влади, бо тоді ще не було таких технологій. Але зараз є – ядерна зброя. І після війни увесь світ має потужно працювати над тим, щоб звести до нуля можливість того, що один-єдиний диктатор може знищити усю планету. І зараз це теоретично можливо", – резюмував Ребане.

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