Так, Путін схопився за стілець, а його руки стали фіолетовими. До речі, чутки про хвороби російського президента ходять давно.

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Нездоровий вигляд Путіна на зустрічі з президентом Куби

Під час зустріч російський диктатор схопився за підлокітник і його нога тремтіла.

На кадрах видно, як Путін незручно рухає ногами, а його рука стає фіолетовою, коли він стискає підлокітник крісла,

– пишуть ЗМІ.

Журналісти зазначають, що Путін неодноразово демонстрував тривожні ознаки погіршення психічного та фізичного здоров’я з того часу, як він розпочав війну в Україні.

У Путіна вже тремтять ноги / Скриншоти

Хвороби Путіна

Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну ЗМІ писали, що Путін страждає на стероїдну лють. Її могли викликати препарати для лікування раку, хвороби Паркінсона або деменції.

Також писали, що 9 травня цього року Путін виглядав кволо і сидів, кинувши плед на коліна.

13 травня ЗМІ повідомляли, що нібито Путін серйозно хворий на рак крові.

Глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що Путін таки хворий на рак. Він заявив: "Путін дуже хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак".

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