Так, Путін схопився за стілець, а його руки стали фіолетовими. До речі, чутки про хвороби російського президента ходять давно.
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Нездоровий вигляд Путіна на зустрічі з президентом Куби
Під час зустріч російський диктатор схопився за підлокітник і його нога тремтіла.
На кадрах видно, як Путін незручно рухає ногами, а його рука стає фіолетовою, коли він стискає підлокітник крісла,
– пишуть ЗМІ.
Журналісти зазначають, що Путін неодноразово демонстрував тривожні ознаки погіршення психічного та фізичного здоров’я з того часу, як він розпочав війну в Україні.
У Путіна вже тремтять ноги / Скриншоти
Хвороби Путіна
- Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну ЗМІ писали, що Путін страждає на стероїдну лють. Її могли викликати препарати для лікування раку, хвороби Паркінсона або деменції.
- Також писали, що 9 травня цього року Путін виглядав кволо і сидів, кинувши плед на коліна.
- 13 травня ЗМІ повідомляли, що нібито Путін серйозно хворий на рак крові.
- Глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що Путін таки хворий на рак. Він заявив: "Путін дуже хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак".
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