Так, Путін схопився за стілець, а його руки стали фіолетовими. До речі, чутки про хвороби російського президента ходять давно.

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Нездоровий вигляд Путіна на зустрічі з президентом Куби

Під час зустріч російський диктатор схопився за підлокітник і його нога тремтіла.

На кадрах видно, як Путін незручно рухає ногами, а його рука стає фіолетовою, коли він стискає підлокітник крісла,
– пишуть ЗМІ.

Журналісти зазначають, що Путін неодноразово демонстрував тривожні ознаки погіршення психічного та фізичного здоров’я з того часу, як він розпочав війну в Україні.

У Путіна вже тремтять ноги / Скриншоти

Хвороби Путіна

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