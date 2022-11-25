Так, Путин схватился за стул, а его руки стали фиолетовыми. Кстати, слухи о болезнях российского президента ходят давно.

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Нездоровый вид Путина на встрече с президентом Кубы

Во время встречи российский диктатор схватился за подлокотник и его нога дрожала.

На кадрах видно, как Путин неудобно двигает ногами, а его рука становится фиолетовой, когда он сжимает подлокотник кресла,

– пишут СМИ.

Журналисты отмечают, что Путин неоднократно демонстрировал тревожные признаки ухудшения психического и физического здоровья с момента начала войны в Украине.

У Путина уже дрожат ноги / Скриншоты

Болезни Путина

Через несколько дней после вторжения России в Украину СМИ писали, что Путин страдает стероидной яростью. Ее могли вызвать препараты для лечения рака, болезни Паркинсона или деменции.

Также писали, что 9 мая этого года Путин выглядел хилым и сидел, бросив плед на колени.

13 мая СМИ сообщали, что якобы Путин серьезно болен раком крови.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что Путин все-таки болен раком. Он заявил: "Путин очень болен. У него одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак".

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