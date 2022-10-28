Об этом во время стрима для 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что его очень радует, что наш больной не симулирует, а действительно последователен в своих мыслях. Во время форума в Валдае мы заметили, что нашему "пациенту" не стало лучше.

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"В прошлом году, эти письма от России в НАТО были полным бредом, но он это помнит – это меня удивило. Кто об этой ерунде помнит, уже прошло 8 месяцев полномасштабной войны, весь мир изменился", – говорит Шейтельман.

Обзор выступления кремлевского диктатора Путина на Валдае 2022 года

По словам политтехнолога, весь цивилизованный мир совершенно точно уже видит Россию по-другому. Это совершенно не та Россия, с которой могли о чем-то говорить еще в декабре прошлого года.

Эти декабрьские бумажки, хоть и выглядели жалко, но Россия получала ответы – были официальные письма от Госдепа США, от ЕС,

– добавляет Шейтельман.

Мало того, что Путина постоянно "заносит" в далекое прошлое и он грезит Петром I, так он еще думает, что ничего не изменилось с декабря 2021 года.

Обзор речи Путина на форуме "Валдай 2022": смотрите видео разговора с Михаилом Шейтельманом

Но, на фоне этого латентного безумия, по мнению Шейтельмана – больному становится хуже. Политтехнолог Михаил Шейтельман выделил два шедевра, которые в речи Путин выдал один за другим:

литературный разбор произведения "Бесы". Путин виртуозно проанализировал произведение Достоевского с разных сторон.

обвинение Запада в том, что они выкололи глаза Копернику, забили камнями Шекспира и отрезали язык Цицерону.

"Сначала Путин цитировал Достоевского, а затем он с совершенно серьезным лицом сказал выше упомянутые вещи", – заключает Михаил Шейтельман.

Выступление Путина на" Валдае": что снова наговорил сумасшедший

27 октября Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. На свое выступление диктатор традиционно опоздал. В речи глава Кремля уже по привычке раскинулся обвинениями в сторону Запада, якобы те "все плохие", а Россия "хорошая", и именно со своей "доброты" начала полномасштабное вторжение в Украину, ежедневно убивая украинцев.

В сети также обратили внимание на состояние здоровья диктатора. Во время выступления он часто кашлял, а его рука была нездорового сине-зеленого цвета. Кроме того, было заметно, что диктатору тяжело держаться на ногах. Главное из речи Путина мы собрали здесь.