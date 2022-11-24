В Европе признали, что Россия совершает "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру" в Украине. Страна-агрессор ответственна за смерть тысяч людей, на оккупированных украинских территориях россияне проводят "казни без суда и следствия, совершают похищение, сексуальное насилие, пытки и другие зверства".

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Россия – государство-спонсор терроризма

Были упомянуты массовые убийства в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, атаки на мариупольский театр и железнодорожный вокзал Краматорска и другие преступления россиян. Также европарламентарии призвали Совет ЕС внести в перечень террористических организаций ЧВК "Вагнера" и военизированные отряды кадыровцев.

Резолюцию поддержали 494 европарламентария, 58 были против, 44 воздержались. Голосование позволило также провести перекличку представителей российской "пятой колонны" в Европе. "Против" ожидаемо проголосовали крайние "левые" и крайние "правые" партии. Для их избирателей это должно стать сигналом о том, что депутаты поддерживают террористов и геноцид.

Важно! Сразу после официального признания России спонсором терроризма, Москва еще раз подтвердила, что таковой и является на самом деле. Россияне снова устроили массовый ракетный террор против гражданской инфраструктуры – террористы убили более 10 человек и нанесли значительный ущерб украинской энергетике, в результате чего миллионы людей на длительное время остались без света, тепла, а иногда и воды. Также российская террористическая атака затронула и соседнюю Молдову – там в результате обстрелов также исчез свет.

Резолюцию направили Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Совету ЕС, Еврокомиссии, правительствам и парламентам государств-членов, генеральному секретарю ООН, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Международному уголовному суду, президенту, правительству и парламенту Российской Федерации, президенту, правительству и парламенту Украины.

Ранее спонсором терроризма Россию признали парламенты Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. Кроме того, накануне аналогичное решение приняла парламентская ассамблея НАТО.

Резолюция Европарламента обязательна к исполнению

Резолюции являются инструментом так называемого "мягкого права", носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Страны ЕС могут их придерживаться по своему усмотрению. Однако резолюции Европарламента формируют основные векторы политики стран Евросоюза и определяют дальнейший международный курс.

Одобрение резолюции касательно России фактически является точкой отсчета и означает, что Европа не желает иметь дело с государством, являющимся спонсором терроризма. Это, кстати, касается даже Венгрии – верного сателлита России. Теперь ей гораздо сложнее будет лоббировать интересы признанных спонсоров терроризма. Также это сигнал для других "путинферштееров" – обратной дороги нет.

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Для стран-членов ЕС резолюция Европарламента становится указателем и планом действий. Также это сигнал для бизнеса и культурных институций, а еще – повод пересмотреть визовую политику для россиян, которые преимущественно до сих пор поддерживают войну и геноцид.

Теперь трудно представить ситуацию, что российская компания может быть спонсором условной Лиги Чемпионов, хотя еще год назад это было обычной практикой. Как и проведение в России какой-либо международной конференции или бизнес-форума, если это, конечно, не будут бизнесмены из КНДР или Сирии.

Европарламент призывает к дальнейшему сокращению дипломатических отношений с Россией и сведению контактов с ее официальными представителями на всех уровнях до абсолютного необходимого минимума; призывает государства-члены ЕС закрыть и запретить российские государственные учреждения, такие как Российские центры науки и культуры, а также организации и ассоциации российской диаспоры, действующие под эгидой и руководством российских дипломатических представительств и продвигающие российскую государственную пропаганду по всему миру,

– резолюция Европарламента от 23 ноября призывает к глобальному бану России.

Евродепутаты в резолюции призвали ЕС и государства-члены принять меры по инициированию всеобъемлющей международной изоляции России, а также решить вопросы членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН.

Резолюция Европарламента демонстрирует, что у ЕС таки нашлась политическая воля наказать Россию за ее преступления. Да, сейчас это декларация, но такая, что обязательно будет реализована и будет иметь огромные последствия.

Практический аспект

Законодательство стран ЕС в отличие от США не оперирует понятием "государство, являющееся спонсором терроризма". Оно писалось для мирного времени и обычных государств. После ужасов Второй мировой никто даже представить не мог, что кто-то решит, что может повторить, устроит геноцид целого народа и организует ряд терактов по всему миру.

Резолюция Европарламента от 23 ноября 2022 года говорит, что эту лакуну нужно ликвидировать.

Что нам дает эта резолюция с практической точки зрения Евродепутаты призвали ЕС и государств-членов разработать правовую базу для определения государств как спонсоров терроризма и государств, использующих средства терроризма. Такой шаг должен создать соответствующий алгоритм, который приведет к ряду существенных ограничительных мер против этих стран и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами.



Также резолюция открывает путь к созданию специального трибунала для осуждения военных преступлений россиян в Украине. Да, фактически, это тот же Нюрнберг 2.0, о котором так часто говорят российские пропагандисты, однако, делают вид, что не понимают, что на скамье подсудимых окажутся они сами.

Основа уже заложена – приговор суда в Гааге по поводу сбития российскими террористами самолета рейса MH17 стал первой ласточкой. Дальше последуют другие процессы, которые инициировала Украина, а также новые приговоры.

Важным аспектом станет выплата репараций Украине. В настоящее время нормативно-правовая база этого процесса не согласована, а иногда вообще не сформирована. Признание России государством, которое является спонсором терроризма, должно активизировать и этот вопрос.

Опыт США поможет

ЕС предстоит проделать большую работу и здесь необходимо изучить опыт США. Эта страна разработала механизм наказания для государств, являющихся спонсорами терроризма. Такими в США признаны КНДР, Иран, Сирия и Куба. Этот позорный статус предусматривает санкции, арест активов и утрату иммунитета государств, то есть пострадавшие в результате действий стран-террористов могут обращаться в американские суды за возмещениями на средства арестованных активов (прогнозируем, что 300 миллиардов долларов российских активов в таком случае очень скоро закончатся).

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В США продолжается дискуссия о присоединении России к клубу государств-террористов и резолюция Европарламента может стать важным аргументом для тех, кто считает, что достаточно играть с Россией в "хорошего копа" и время включить "плохого" и четко признать, что российские преступники являются террористами.

А что делают с террористами – знают все россияне. План действий для них еще в 1999 году лично сформулировал Путин.

Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно,

– заявлял Путин 24 сентября 1999 года и спрогнозировал свою судьбу и судьбу собственной страны, однако ошибся в том, кто и кого будет "мочить".

Для самого Путина его новый статус предполагает несколько вариантов. Сейчас он сам может выбрать свою судьбу – ролевыми моделями является Караджич или Милошевич, Каддафи или Саддам Хусейн, бен Ладен или аль-Багдади.

Путин – это новый бен Ладен – смотрите видео: