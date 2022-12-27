Наразі погода не дозволяє рухатися полями, тому українські війська здебільшого працюють у районі агломерацій. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан.

Важливо Росіяни готуються до тривалої позиційної війни, – Світан пояснив, що на це вказує

Що відбувається під Сватовим та Кремінною

Мовиться про Сватове, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Пів року тому відбувалася активна робота ЗСУ по цих містах. Тобто зараз ми повертаємось, пояснює Світан, і якраз у районі цих агломерацій, особливо поблизу Кремінної, українські війська мають певний успіх. "Але заходити в міста ніхто не планує. І в принципі відразу брати такого рівня агломерації немає сенсу", – зазначає військовий експерт.

Натомість наша армія може виходити на околиці агломерацій та працювати по логістичних ланцюжках, які постачають ці гарнізони. Зараз це відбувається під Сватовим та Кремінною.

Такі рухи деякими блогерами і в інформаційному просторі сприймають як уже вихід у саме місто. Ні, в міста ми поки що заходити не будемо. А ось повільне так зване охоплення міст дійсно відбувається вже кілька тижнів,

– говорить Світан.

Так, ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу між Рубіжним та Кремінною. "Рухаємося трохи на північ від Кремінної, траса прострілюється нашою артилерією. Їм уже з Рубіжного на Кремінну дуже важко потрапити. Та й відходити буде проблематично", – стверджує військовий експерт.

Армія Путіна планує відхід / Вибухи в Росії / ЗСУ прориваються на фронті: дивіться відео

Військовий експерт наголошує, що росіяни вже почали тікати – наразі вивезені певні адміністрації, окупаційна влада та колаборанти.

Вони починають готуватися до відходу, як це було у Лимані. Як тільки наша армія обійде міста та візьме під повний контроль ланцюжки постачання, росіяни виводитимуть свої гарнізони,

– запевняє Світан.

Найімовірніше, додає він, сватівський гарнізон рухатиметься у бік Старобільська та Валуєк. З Кремінної окупанти прямуватимуть до Рубіжного, а звідти – у бік Сєвєродонецька. Це загальний напрямок руху росіян. З агломерацій вони рухатимуться у бік Щастя на Ізварине й на Луганськ.

Останні втрати ворога