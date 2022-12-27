В эфире телеканала Эспрессо председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, почему для Украины стратегически важна деокупация Кременной. Он также отметил, что оккупанты уже успели хорошо подготовиться к обороне города.

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Почему для Украины важно освободить Кременную

По словам Гайдая, украинские военные, деоккупировав Кременную, смогут разбить вражескую группировку на две части.

Российские солдаты понимают, что их ждет потрясающее поражение, поэтому делают все, чтобы хоть как-то его оттянуть. В частности, захватчики минуют территорию, а также подтягивают технику и резервы.

Они четко понимают, что если придет время и Кременная будет деоккупирована ВСУ, то они потеряют стратегический населенный пункт, потому что дальше уже идет Рубежное, Северодонецк и Лисичанск,

– заявил Гайдай.

Он отметил, что после этого у россиян будут мизерные шансы даже у Бахмута, потому что их войска "посыпятся".

Кроме того, Гайдай подчеркнул, что освобождение Кременной от российских оккупантов откроет направление на Старобельск, в случае деоккупации которого ВСУ будут держать под огненным контролем все логистические дороги Луганской области.

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