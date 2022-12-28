В разведке Великобритании попытались объяснить, почему для России стратегически важна Кременная. Что сейчас делает враг, чтобы ее удержать – читайте далее.

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Оккупанты пытаются удержать Кременную

По данным ведомства, за последние дни русские военные могли укрепить участок вблизи Кременной. Причиной тому стало постоянное давление со стороны украинских военных, которые делают все возможное, чтобы выбить врага.

Как отмечают в разведке, Кременная остается относительно уязвимой. В таком состоянии она с октября, когда украинские военные смогли продвинуться через Лиман к западу. Напомним, что эти населенные пункты разделяют 30 километров пути.

И так как враг не хочет отдавать Кременную, он построил новые мощные оборонительные сооружения поблизости. Как отмечают в ведомстве, не исключено, что именно этот участок будет приоритетным. И здесь захватчики постараются не допустить продвижения ВСУ дальше.

Попытки сохранить контроль над Кременной не безосновательны. По данным разведки, эта территория важна для материального обеспечения Луганской области. Ну и не стоит забывать, что так называемое "освобождение" и этой области – одно из оправданий Кремлем так называемой "спецоперации".

Накануне в Кременной было очень громко

Как рассказали 24 каналу источника в спецслужбах, ночь на 27 декабря была крайне беспокойной для оккупантов. Рассказывают, что громко было на выезде из Кременной. Эпицентром происшествий были локации вблизи АЗС "Рыбка", лесоохотничьего хозяйства, а также железнодорожного вокзала.

Известно, что командование российских военных пыталось бежать в Рубежное. Ему вслед бежали и сами "чмобики". Но последних отстреливали кадыровцы. Согласно полученным данным, многие из них погибли на месте.

Расстреляли солдат за то, что они отказались выполнять приказ штабных офицеров. Последние отмечали, чтобы бойцы оставались в Кременной до последнего. Кто этот приказ отказался выполнять, тот пополнил статистику потерь врага.

К слову, по состоянию на 28 декабря ликвидировать удалось 103 770 русских солдат. Из них за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 550 бойцов "второй армии мира".