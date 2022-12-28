Російські загарбники заблукали та здалися в полон біля Кремінної. Окупанти ще й зброю з собою принесли.
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Як окупанти здалися в полон
У мережі поширили відео з російськими загарбниками. Скільки окупантів вдалося взяти в полон – не відомо. Однак на кадрах видно близько 5 осіб.
Окупанти здалися в полон у Луганській області: дивіться відео
Зазначимо, що Кремінна – після Бахмутського, напевно, наступний за активністю напрямок. Час від часу ворог намагається контратакувати на Луганському напрямку. Проте також ці атаки зазнають невдач, окупанти зазнають втрат і відступають.
Коли ЗСУ можуть деокупувати Кремінну
- Нещодавно американські журналісти оприлюднили матеріал, в якому стверджують, що ЗСУ невдовзі деокупують Кремінну в Луганській області. У свою чергу, українські військові поки що стримано коментують ситуацію на цьому напрямку.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що українське командування повідомить українців про успіхи, коли прийде час.
- Коментуючи матеріал New York Times, Череватий запевнив, що це дуже авторитетне видання і, мабуть, у них є хороші джерела інформації.
- "Однак на цьому напрямку проходить потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськість", – сказав речник.
- Крім того, він закликав українців запастись терпінням і чекати на офіційні повідомлення.