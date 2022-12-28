Російські загарбники заблукали та здалися в полон біля Кремінної. Окупанти ще й зброю з собою принесли.

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Як окупанти здалися в полон

У мережі поширили відео з російськими загарбниками. Скільки окупантів вдалося взяти в полон – не відомо. Однак на кадрах видно близько 5 осіб.

Окупанти здалися в полон у Луганській області: дивіться відео

Зазначимо, що Кремінна – після Бахмутського, напевно, наступний за активністю напрямок. Час від часу ворог намагається контратакувати на Луганському напрямку. Проте також ці атаки зазнають невдач, окупанти зазнають втрат і відступають.

Коли ЗСУ можуть деокупувати Кремінну

Нещодавно американські журналісти оприлюднили матеріал, в якому стверджують, що ЗСУ невдовзі деокупують Кремінну в Луганській області. У свою чергу, українські військові поки що стримано коментують ситуацію на цьому напрямку.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що українське командування повідомить українців про успіхи, коли прийде час.

Коментуючи матеріал New York Times, Череватий запевнив, що це дуже авторитетне видання і, мабуть, у них є хороші джерела інформації.

"Однак на цьому напрямку проходить потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськість", – сказав речник.

Крім того, він закликав українців запастись терпінням і чекати на офіційні повідомлення.

Цікаво. Експерти зазначають, що деокупація Кремінної стане першим кроком для того, щоб здійснювати наступ в сторону Сєвєродонецька та Лисичанська.