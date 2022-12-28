Российские захватчики заблудились и сдались в плен у Кременной. Оккупанты еще и оружие с собой принесли.
Важно Оккупанты массово заставляют местных жителей отказываться от гражданства Украины
Как оккупанты сдались в плен
В сети распространили видео с российскими захватчиками. Сколько оккупантов удалось взять в плен – неизвестно. Однако на кадрах видно около 5 россиян.
Оккупанты сдались в плен в Луганской области: смотрите видео
Отметим, что Кременная – после Бахмутского, наверное, следующее по активности направление. Враг время от времени пытается контратаковать на Луганском направлении. Однако также эти атаки терпят неудачу, оккупанты несут потери и отступают.
Когда ВСУ могут деоккупировать Кременную
- Недавно американские журналисты обнародовали материал, в котором утверждают, что ВСУ вскоре деоккупируют Кременную в Луганской области. В свою очередь, украинские военные пока сдержанно комментируют ситуацию на этом направлении.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что украинское командование сообщит украинцам об успехах, когда придет время.
- Комментируя материал New York Times, Череватый заверил, что это очень авторитетное издание и, пожалуй, у них есть хорошие источники информации.
- "Однако на этом направлении проходит мощная работа наших подразделений, в частности десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности", – сказал спикер.
- Кроме того, он призвал украинцев запастись терпением и ждать официальных сообщений.