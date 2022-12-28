Российские захватчики заблудились и сдались в плен у Кременной. Оккупанты еще и оружие с собой принесли.

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Как оккупанты сдались в плен

В сети распространили видео с российскими захватчиками. Сколько оккупантов удалось взять в плен – неизвестно. Однако на кадрах видно около 5 россиян.

Оккупанты сдались в плен в Луганской области: смотрите видео

Отметим, что Кременная – после Бахмутского, наверное, следующее по активности направление. Враг время от времени пытается контратаковать на Луганском направлении. Однако также эти атаки терпят неудачу, оккупанты несут потери и отступают.

Когда ВСУ могут деоккупировать Кременную

Недавно американские журналисты обнародовали материал, в котором утверждают, что ВСУ вскоре деоккупируют Кременную в Луганской области. В свою очередь, украинские военные пока сдержанно комментируют ситуацию на этом направлении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что украинское командование сообщит украинцам об успехах, когда придет время.

Комментируя материал New York Times, Череватый заверил, что это очень авторитетное издание и, пожалуй, у них есть хорошие источники информации.

"Однако на этом направлении проходит мощная работа наших подразделений, в частности десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности", – сказал спикер.

Кроме того, он призвал украинцев запастись терпением и ждать официальных сообщений.

Любопытно. Эксперты отмечают, что деоккупация Кременной станет первым шагом для того, чтобы совершить наступление в сторону Северодонецка и Лисичанска.