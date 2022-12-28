Об этом 24 каналу сообщил правозащитник Павел Лысянский. Таким действиям предшествовало принятие указа Путина "О некоторых вопросах обретения гражданства РФ".

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Что предусматривает указ

Этим указом Путин "признает" местных жителей временно оккупированных территорий Украины гражданами РФ. Кроме того, указ обусловливает упрощение получения паспорта гражданина России до двух заявлений:

об отказе от украинского гражданства,

о приобретении гражданства России.

В каких областях собирают заявления

По словам Лисянского, с 28 декабря оккупационные администрации в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях дали команду о массовом сборе заявлений.

Паспорта РФ оккупанты раздают еще с 2019 года, а вот заявления об отказе от украинского гражданства собирают впервые. Но такими действиями захватчики только подтвердят свои действия, направленные на геноцид украинского народа,

– говорит Лисянский.

Коллаборанты заставляют отказаться от украинского гражданства работников предприятий, учреждений и организаций, которые находятся под контролем оккупантов.

Как выглядят заявления отказа от гражданства Украины / Скриншот

Более того, захватчики планируют собирать такие заявления от граждан во время выдачи гуманитарной помощи. Стоит добавить, что к ним присоединили также профсоюзные организации оккупантов и региональные представительства созданных политических партий России.

Их задача – вести активную агитационную работу об отказе от украинского гражданства среди местных жителей.

За отказ украинцев будут задерживать

По состоянию на 28 декабря уже известно о двух задержанных в Антраците и Ровеньках Луганской области. Мужчины не захотели писать заявление, поэтому их отвезли в местный "МГБ" для профилактического разговора, во время которого будут запугивать и угрожать физическим насилием.

Следует отметить, что такие заявления будут подписывать даже те, кто уже давно получил паспорт гражданина России, но не отказался от украинского гражданства.