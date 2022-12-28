Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, украинское командование сообщит украинцам об успехах, когда придет время, передает 24 канал.

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Нужно запастись терпением

Комментируя материал New York Times, Череватый заверил, что это очень авторитетное издание и, пожалуй, у них есть хорошие источники информации.

Однако на этом направлении проходит мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественность,

– сказал спикер.

Кроме того, он призвал украинцев запастись терпением и ждать официальных сообщений.

Ситуация поблизости Кременной: карта

О чем идет речь в материале

По словам американских журналистов, в последнее время на направлении Сватово – Кременная наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.

Такие выводы авторы сделали после того, как российское командование сбежало из Кременной в Рубежное. Однако Череватый заверил, что это традиционная для оккупантов практика.

"После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты", – добавил представитель ВСУ.

Ситуация вокруг Кременной: что известно