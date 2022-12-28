Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, украинское командование сообщит украинцам об успехах, когда придет время, передает 24 канал.
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Нужно запастись терпением
Комментируя материал New York Times, Череватый заверил, что это очень авторитетное издание и, пожалуй, у них есть хорошие источники информации.
Однако на этом направлении проходит мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественность,
– сказал спикер.
Кроме того, он призвал украинцев запастись терпением и ждать официальных сообщений.
Ситуация поблизости Кременной: карта
О чем идет речь в материале
По словам американских журналистов, в последнее время на направлении Сватово – Кременная наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.
Такие выводы авторы сделали после того, как российское командование сбежало из Кременной в Рубежное. Однако Череватый заверил, что это традиционная для оккупантов практика.
"После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты", – добавил представитель ВСУ.
Ситуация вокруг Кременной: что известно
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, из Кременной выехали в Россию медики и ремонтные бригады, которые, собственно, приезжали из страны-агрессорки. Так что свои работы они свернули.
- Также Гайдай отметил, что россияне подготовились к обороне позиций в Кременной – они пройдут территорию, подтягивают технику и резервы.
- В разведке Великобритании отметили, что для россиян Кременная чрезвычайно важна. Ведь именно через нее происходит материальное обеспечение Луганщины.
- Деоккупация Кременной разобьет врагов на две части. После этого у россиян будут скудные шансы даже вблизи Бахмута, ведь их войска просто "посыпятся".