Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, українське командування повідомить українців про успіхи, коли прийде час, передає 24 канал.

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Потрібно запастись терпінням

Коментуючи матеріал New York Times, Череватий запевнив, що це дуже авторитетне видання і, мабуть, у них є хороші джерела інформації.

Однак на цьому напрямку проходить потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськість,

– сказав речник.

Крім того, він закликав українців запастись терпінням і чекати на офіційні повідомлення.

Ситуація поблизу Кремінної: карта

Про що йдеться в матеріалі

За словами американських журналістів, останнім часом на напрямку Сватове – Кремінна спостерігаються суттєві успіхи ЗСУ, які можуть привести до деокупації Кремінної та взяття під контроль основних доріг, що ведуть на Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Такі висновки автори зробили після того, як російське командування втекло з Кремінної до Рубіжного. Проте Череватий запевнив, що це традиційна для окупантів практика.

"Після серії поразок, які вони зазнали в Україні, вони про всяк випадок переміщують свої командні пункти", – додав представник ЗСУ.

Ситуація навколо Кремінної: що відомо