Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Николай Саламаха. Он отметил, что Кременная – это в первую очередь транспортный узел.

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По его словам, деоккупация этого города станет первым шагом для того, чтобы осуществлять наступление в сторону Северодонецка и Лисичанская.

Враг боится этого больше всего. Поэтому он будет прилагать максимум усилий, чтобы не допустить деоккупации Кременной и дальше – проведения тех мероприятий, которые могут привести к накоплению сил ВСУ по освобождению Донецка и Лисичанска,

– заявил Саламаха.

Важно! Комментируя материал New York Times, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заверил, что это очень авторитетное издание и, по-видимому, у них есть хорошие источники информации. Однако он призвал украинцев запастись терпением и ждать официальных сообщений.



"На этом направлении проходит мощная работа наших подразделений. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности", – сказал он.

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