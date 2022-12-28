Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Николай Саламаха. Он отметил, что Кременная – это в первую очередь транспортный узел.
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По его словам, деоккупация этого города станет первым шагом для того, чтобы осуществлять наступление в сторону Северодонецка и Лисичанская.
Враг боится этого больше всего. Поэтому он будет прилагать максимум усилий, чтобы не допустить деоккупации Кременной и дальше – проведения тех мероприятий, которые могут привести к накоплению сил ВСУ по освобождению Донецка и Лисичанска,
– заявил Саламаха.
Саламаха о ситуации на фронте и боях за Бахмут и Кременную: видео
Какая ситуация вблизи Кременной: последние новости
- На освобождении Кременной отмечают обозреватели из NYT. Они отмечают, что наши военные приблизились к возможности деоккупации города.
- Этот населенный пункт – ворота в два больших города поблизости. Речь, собственно, о Северодонецке и Лисичанске. Их россияне оккупировали после изнурительной летней кампании, во время которой ВСУ уничтожили безумное количество как самих врагов, так и их техники.
- В разведке Великобритании отметили, что для россиян Кременная чрезвычайно важна. Ведь именно через нее происходит материальное обеспечение Луганщины.
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, из Кременной выехали в Россию медики и ремонтные бригады, которые, собственно, приезжали из страны-агрессорки. Так что свои работы они свернули.
- Также Гайдай отметил, что россияне подготовились к обороне позиций в Кременной – они пройдут территорию, подтягивают технику и резервы.
- Деоккупация Кременной разобьет врагов на две части. После этого у россиян будут скудные шансы даже вблизи Бахмута, ведь их войска просто "посыпятся".