Про це 24 каналу сказав військовий експерт Микола Саламаха. Він зауважив, що Кремінна – це в першу чергу транспортний вузол.
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За його словами, деокупація цього міста стане першим кроком для того, щоб здійснювати наступ в сторону Сєвєродонецька та Лисичанська.
Ворог цього найбільше і боїхться. Тому він буде прикладати максимум зусиль, щоб недопустити деокупації Кремінної і далі – проведення тих заходів, які можуть призвести до накопичення сил ЗСУ по звільненню Донецька і Лисичанська,
– заявив Саламаха.
Саламаха про ситуацію на фронті та бої за Бахмут і Кремінну: відео
Яка ситуація поблизу Кремінної: останні новини
- На звільненні Кремінної наголошують оглядачі з NYT. Вони зазначають, що наші військові наблизилися до можливості деокупації міста.
- Цей населений пункт – ворота до двох більших міст поблизу. Мовиться, власне, про Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Їх росіяни окупували після виснажливої літньої кампанії, під час якої ЗСУ знищили шалену кількість як самих ворогів, так і їхньої техніки.
- У розвідці Великої Британії зазначили, що для росіян Кремінна надзвичайно важлива. Адже саме через неї проходить матеріальне забезпечення Луганщини.
- За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, з Кремінної виїхали до Росії медики та ремонтні бригади, які, власне, приїжджали з країни-агресорки. Тож свої роботи вони згорнули.
- Також Гайдай зазначив, що росіяни підготувалися до оборони позицій у Кремінній – вони мінують територію, підтягують техніку та резерви.
- Деокупація Кремінної розіб'є ворогів на дві частини. Після цього у росіян будуть мізерні шанси навіть поблизу Бахмута, адже їхні війська просто "посипляться".