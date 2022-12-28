Про це 24 каналу сказав військовий експерт Микола Саламаха. Він зауважив, що Кремінна – це в першу чергу транспортний вузол.

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За його словами, деокупація цього міста стане першим кроком для того, щоб здійснювати наступ в сторону Сєвєродонецька та Лисичанська.

Ворог цього найбільше і боїхться. Тому він буде прикладати максимум зусиль, щоб недопустити деокупації Кремінної і далі – проведення тих заходів, які можуть призвести до накопичення сил ЗСУ по звільненню Донецька і Лисичанська,

– заявив Саламаха.

Важливо! Коментуючи матеріал New York Times, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий запевнив, що це дуже авторитетне видання і, мабуть, у них є хороші джерела інформації. Однак він закликав українців запастись терпінням і чекати на офіційні повідомлення.



"На цьому напрямку проходить потужна робота наших підрозділів. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськість", – сказав він.

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