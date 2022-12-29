Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, українські сили оборони перебувають безпосередньо біля Кремінної.

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Кремінна є важливою для росіян

"Там точаться запеклі бої, куди росіяни стягують і перекидають нові підрозділи. Зараз дуже багато "вагнерівців" перекинули на цей напрямок", – повідомив очільник Луганської ОВА.

За словами чиновника, командування російських окупаційних військ розуміє, що Кремінна – важливий стратегічний населений пункт і його втрата буде вкрай болючою для оборони Луганської області.

Після втрати Кремінної є декілька варіантів наступу та просування наших військ, тому росіяни зараз туди й перекидають величезну кількість сил та засобів, для того, щоб стримати наші сили оборони,

– розповів Гайдай.

Запеклі бої біля Кремінної: дивитися відео

Контрнаступ росіян є марним

Чиновник повідомив, що біля Кремінної постійно точаться бої і окупанти проводять контрнаступальні дії, але вони є марними.

Сподіваємося, що так і надалі буде. Нехай потроху, але все ж таки наші війська будуть просуватись вперед,

– висловив сподівання Гайдай.

Командування зберігає життя українських військових

Очільник Луганської ОВА повідомив, що Кремінна ймовірно буде деокупована на початку 2023 року.

"Ніяких прогнозів я робити не буду – я не Ванга, але можу сказати, що наше військове керівництво робить все можливе", – сказав Сергій Гайдай.

На думку посадовця, просування наших військ та деокупація населених пунктів можуть бути не дуже швидкими, оскільки українська тактика відрізняється від притаманної росіянам – штурмувати міста в лобову з величезними втратами.

Наше командування зберігає життя військових, тому все планується ретельно. Навіть якщо ми можемо взяти Кремінну за два тижні шляхом величезних втрат, або за півтора місяці, зберігаючи життя наших військових, то краще нехай це буде півтора місяці,

– підсумував Гайдай.

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