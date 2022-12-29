Вооруженным Силам Украины уже удалось ситуацию в этом направлении стабилизировать. Об этом в эфире 24 канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Ситуация под Бахмутом

Собеседник напомнил, что еще буквально 2 недели назад там были чрезвычайно интенсивные бои, а вражеские войска наступали очень мощными группами. В настоящее время ситуация несколько стабилизировалась.

Где-то противник стал меньше подступать. Это потому, что украинские силы сдерживают и отбили атаки. Но я бы не мог на 100% констатировать, что силы иссякли, потому что бои продолжаются,

– подчеркивает Александр Мусиенко.

В то же время, он уверен, что есть вероятность того, что враждебные силы действительно могут иссякнуть. Сейчас ВСУ продолжают наносить врагу впечатления, чтобы его силы действительно уменьшались.

"Можно посмотреть на перебрасывание российских войск, и куда делается акцент. Я хочу сказать, что Бахмут перестал быть в смысле опрокидывания больших сил", – отмечает обозреватель.

Россия действительно до сих пор перебрасывает туда вагнеровцев, подходят дополнительные силы. Но это происходит совсем не в таком количестве, как это было еще месяц назад, когда перебрасывали много артиллерии, минометов и авиации.

Александр Мусиенко о ситуации в Бахмуте – смотрите видео

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По словам военного обозревателя, сейчас Россия перебрасывает основные силы на другие направления. В частности, на Кременную и Луганское направление. То есть именно туда, где и может состояться очередная контрнаступательная операция ВСУ.

Так же движение совершается на Юге, на оккупированной его части. Это заметно, как противник с левобережья от Каховки уводит свои силы. Можно увидеть, что через Мариуполь на Бердянск движется тяжелая техника,

– отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, если цель России состоит в том, чтобы ВСУ концентрировали большие силы в районе Бахмута и не могли сформировать ударные группировки по другим направлениям, то она уже осознает, что с этой задачей не справилась.

"Они хотели нас перехитрить. Думали, что здесь все дураки и никто этого не заметит. Заметили. Думаю, что планы врага прочли и поняли", – уверен специалист.

Поэтому перебрасывание свидетельствует о страхе российского командования относительно того, что украинские войска могут добиться успеха в районе Кременной и двигаться дальше на юг – в сторону Рубежного и Северодонецка.

Я допускаю, что вражеским войскам не удалось оттянуть все наши ресурсы на Бахмутское направление. Поэтому они вынуждены перебрасывать свои силы на другие направления,

– подчеркивает Мусиенко.

Из этого можно заключить, что в битве за Бахмут украинское командование уже далеко не впервые с начала полномасштабного вторжения перехитрило Россию.

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