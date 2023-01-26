Большую часть из них составляют наемники ЧВК "Вагнера". Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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По данным Белого дома, в настоящее время в Украине находятся примерно 50 тысяч вагнеровцев. Более 90% из них – это заключенные, которых владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин завербовал в российских тюрьмах.

Именно бывших заключенных Пригожин использовал как одну из основных штурмовых сил для атак на город Соледар в Донецкой области.

"Пригожинские войска долго не живут"

Как отметил Рашкин, трудно объяснить, какой целью руководствовался владелец ЧВК "Вагнера", систематически посылая заключенных насмерть.

Это некий российский вариант смертной казни. Именно это практически и произошло (под Соледаром – 24 Канал),

– сказал политик.

Он добавил, что ЧВК "Вагнера" несет едва ли не самые большие потери на поле боя в Украине.

"Пригожинские войска долго не живут. Это не кадыровцы. Срок жизни этих бывших заключенных на фронте гораздо короче, чем у других россиян, не входящих в эту ЧВК", – отметил Рашкин.

Стрим Ирины Узловой и Юрия Рашкина: смотрите полное видео

"Интересный совет" бывшим заключенным

Депутат окружного собрания округа Рок напомнил, что только единицам из бывших заключенных удалось выжить и вернуться в Россию. Этих людей даже отпустили, по крайней мере, если верить российскому пропагандистскому телевидению.

Как отметил Рашкин, по российскому телевидению показали видеоролик, на котором Пригожин отпустил на свободу группу преступников, воевавших в Украине – с них сняли все судимости.

"На этом ролике нескольких заключенных отпускают. И что им говорят? Им не говорят: "Живите и не нарушайте закон". Им говорят: "Не попадайтесь!". Интересный совет", – отметил американский политик.

В цивилизованных странах заботятся о ветеранах войны

По словам Рашкина, война – это ужас, порождающий ветеранов, травмированных событиями на поле боя. Например, большое количество ветеранов войны есть в США.

Американский политик отметил, что в нормальных странах заботятся о таких людях, в том числе и заботятся об их психологическом состоянии.

Если этими людьми не заниматься и не помогать им, они могут оказаться большим криминальным злом для страны. Ведь эти люди потеряли страх и пережили такие ужасы, которые невозможно представить,

– сказал Рашкин.

На этом фоне даже трудно представить, что ждет Россию, где никто не будет переживать за людей, вернувшимися с войны, а тем более – бывших преступников.

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