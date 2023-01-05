Российские пропагандисты опубликовали видео со встречи Пригожина с воюющими в Украине преступниками. Об этом пишет 24 канал.
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Пригожин снова встретился с боевиками-зеками
Пригожин заявил, что отпустил на свободу первую партию преступников, набранных для войны в Украине с мест заключения, с них также сняты все судимости. Он сказал, что общество должно относиться к ним "с уважением".
Он утверждает, что многим из сидевших в лагерях оставались до выхода на свободу считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".
Главарь ППК "Вагнер" также отметился новой порцией бреда на встрече с ранеными "вагнеровцами", которых отправил умирать в Украину. Он заявил, что потеря конечностей и зрения не повод уезжать домой.
"То, что они остались без ног, без рук, без зрения – это не значит, что нужно нарушать закон, нужно ехать домой. Те, кто может вернуться к нам, вернутся к нам и будут на разных должностях, на которых не нужна нога. Саппером пойдет, если еще одна мина взорвется, то железяку оторвет, а новую приварим", – заявил повар Путина.
Также он намекнул, что на войну в Украину должны были отправить "студентов из Подмосковья или симпатичных ребят, которые ходят на дискотеку в России".
Переполненные телами вагнеровцев подвалы под Бахмутом.
- Подразделения ППК "Вагнер" привлечены к боевым действиям в Украине. Именно войска Евгения Пригожина штурмуют украинский Бахмут. 1 января пропагандисты опубликовали видео, где повар Путина встретился со своими ликвидированными боевиками.
- Основатель ПИК "Вагнер" тогда же подтвердил мощные потери своих боевиков. Но еще раз продемонстрировал, что ему безразлично личный состав.
- Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Российские СМИ подали это как память "героев".
- На кадрах с места, где хранят тела 200-х вагнеровцев, видно, что Пригожин прошел мимо тела, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов "закончился".
- "Их контракт закончился. Уедут домой через неделю", – заявил Пригожин.