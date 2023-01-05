Російські пропагандисти опублікували відео з зустрічі Пригожина зі злочинцями, які воюють в Україні. Про це пише 24 канал.
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Пригожин знову зустрівся з бойовиками-зеками
Пригожин заявив, що відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув'язнення, з них також зняті всі судимості. Він сказав, що суспільство повинно ставитись до них "з повагою".
Він стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".
Ватажок ПВК "Вагнер" також відзначився новою порцією маячні на зустрічі з пораненим "вагнерівцями", яких відправив помирати в Україну. Він заявив, що втрата кінцівок та зору не привід їхати додому.
"Те, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору – це не означає, що потрібно порушувати закон, треба їхати додому. Ті, хто може повернутися до нас, повернуться до нас і будуть на різних посадах, на яких не потрібна нога. Сапером піде, якщо ще одна міна вибухне, то залізяку відірве, а нову приваримо", - заявив кухар Путіна.
Також він натякнув на те, що на війну в Україну повинні були відправити "студентів з Підмосков'я або симпатичних хлопців, які ходять на дискотеку в Росії".
Переповнені тілами вагнерівців підвали під Бахмутом
- Підрозділи ПВК "Вагнер" залучені до бойових дій в України. Саме посіпаки Євгена Пригожина штурмують український Бахмут. 1 січня пропагандисти опублікували відео, де кухар Путіна зустрівся зі своїми ліквідованими бойовиками.
- Засновник ПВК "Вагнер" тоді ж підтвердив потужні втрати своїх бойовиків. Та вкотре продемонстрував, що йому байдуже на особовий склад.
- Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Російські ЗМІ подали це як вшанування пам'яті "героїв".
- На кадрах з місця, де зберігають тіла 200-х вагнерівців, видно, що Пригожин пройшовся повз тіла, демонстративно перехрестився і видав, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".
- "Їхній контракт закінчився. Поїдуть додому через тиждень", – заявив Пригожин.