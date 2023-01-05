Російські пропагандисти опублікували відео з зустрічі Пригожина зі злочинцями, які воюють в Україні. Про це пише 24 канал.

Читайте також Під Бахмутом росіяни нищать один одного: як Путін потрапив у власну пастку

Пригожин знову зустрівся з бойовиками-зеками

Пригожин заявив, що відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув'язнення, з них також зняті всі судимості. Він сказав, що суспільство повинно ставитись до них "з повагою".

Він стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".

Ватажок ПВК "Вагнер" також відзначився новою порцією маячні на зустрічі з пораненим "вагнерівцями", яких відправив помирати в Україну. Він заявив, що втрата кінцівок та зору не привід їхати додому.

"Те, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору – це не означає, що потрібно порушувати закон, треба їхати додому. Ті, хто може повернутися до нас, повернуться до нас і будуть на різних посадах, на яких не потрібна нога. Сапером піде, якщо ще одна міна вибухне, то залізяку відірве, а нову приваримо", - заявив кухар Путіна.

Також він натякнув на те, що на війну в Україну повинні були відправити "студентів з Підмосков'я або симпатичних хлопців, які ходять на дискотеку в Росії".

Переповнені тілами вагнерівців підвали під Бахмутом