У Росії люблять говорити, що "потєрь нєт", однак реальність зовсім інша. Українські військові неодноразово повідомляли про те, що під Бахмутом окупанти зазнають серйозних втрат.

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Пригожин показав ліквідованих вагнерівців

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і сам підтвердив потужні втрати своїх бойовиків. Та вкотре продемонстрував, що йому байдуже на особовий склад.

Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Російські ЗМІ подали це як вшанування пам'яті "героїв".

На кадрах з місця, де зберігають тіла 200-х вагнерівців, видно, що Пригожин пройшовся повз тіла, демонстративно перехрестився і видав, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".

"Їхній контракт закінчився. Поїдуть додому через тиждень", – заявив Пригожин.

У Росії на них чекають "почесті"

Також на кадрах видно, що загиблих вагнерівців на війні в Україні – чимало. Тіла бойовиків лежали у чорних пакетах у якомусь підвалі. Оглядаючи це приміщення кухар Путіна вказуючи на 200-х заявив, що їх "з повагою" покладуть у цинк та відправлять додому.

Потім він направився спостерігати, як двоє "вагнерівців" вивантажують "двохсотих" і під час цього заняття привітав їх з Новим Роком.

Візит Пригожина до 200-х вагнерівців: дивіться відео

Потужна реакція Стерненка

Український блогер та активіст Сергій Стерненко висловився щодо візиту Пригожина до ліквідованих вагнерівців. Він наголосив, що кухар Путіна сам же показує, що очікує на всіх його бойовиків в Україні.

Прігожин феєричний виродок, звісно. Він особисто показує, що чекає на вагнерівців в Україні, та знімає відео із горами трупів його найманців,

– зауважив Стерненко.



Ліквідовані вагнерівці / Скриншот