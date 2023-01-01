Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Євгєнію Пригожину дозволяються висловлювання в адресу російських посадовців поки це дозволяє Владімір Путін, але в один момент це може закінчитись.

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Критика від Пригожина

Євгєній Пригожин наприкінці 2022 року прокоментував абсурдні прогнози Дмітрія Мєдвєдєва на 2023 рік, назвавши їх "еротичними фантазіями Мєдвєдєва", а раніше нецензурно висловлювався щодо начальника генерального штабу збройних сил Росії Валєрія Гєрасімова.

Марк Фейгін припускає, що для Владіміра Путіна є вигідною ситуація, коли в його оточенні всі ненавидять один одного і ворогують. При цьому у нього є можливість керувати цими процесами.

Йому добре, щоб вони всі один одного "жерли", а він як би парує,

– сказав Фейгін.

Також правозахисник припустив, що, можливо, ситуація, коли Путін керує дистанційно, вимагає того, щоб арбітр зі свого бункера час від часу заспокоював учасників.

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Прігожин дуже органічно вписується в таку систему відносин, оскільки він чудово грає за правилами, які визначив Путін і не виходить за її межі. Дозволяючи собі критикувати Мєдвєдєва, посадовців з міністрества оборони, губернатора Санкт-Петербурга, він не зачіпає інші структури, такі як, наприклад ФСБ.

В основному його удари спрямовані на апарат влади, чиновників, губернаторів, олігархів,

– зазначив Фейгін.

Зараз Пригожин намагається грати образ справедливого борця за інтереси простих та знедолених людей, але при цьому він сам є мільярдером та здобув свої активи нечесним шляхом. На думку Марка Фейгіна поки що така ситуація є вигідною для Путіна, але, як тільки ситуація зміниться, Пригожина, за командою Путіна "знімуть першого".

Чи загрожує Пригожин Путіну

Попри зростання популярності та політичної ваги Прігожина, він не становитиме загрози Путіну, бо для того, щоб така загроза була, потрібен хаос, в якому всі б'ються проти всіх. Зараз же ситуація повністю контрольована Путіним.

Водночас Марк Фейгін зазначає, що загроза Путіну може бути від від інституціональних органів, які постраждали - як от армія.

Пригожин не був якимось важливим елементом інституціональної системи, тому він буде триматись за Путіна, як людини, яка ділиться з ним легітимністю,

– сказав правозахисник.

Для того, щоб відношення Путіна до Прігожина змінилось і почався конфлікт, необхідно, щоб відбулось щось важливе, наприклад деокупація Криму. В такому разі обіцянка Путіна "захистити Крим" виявиться брехнею і він зможе скинути відповідальність на Пригожина.

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