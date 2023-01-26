Крім того, США офіційно визнали російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Усі активи компанії у Штатах заморозили через допомогу російським військовим у війні в Україні.
У четвер, 26 січня, Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії. До списку потрапили низка юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера" та Євгеном Пригожиним.
Джерело:Міністерство фінансів США
Крім того, США офіційно визнали російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Усі активи компанії у Штатах заморозили через допомогу російським військовим у війні в Україні.